Priemyselný odprašovač ID 90/30
Odprašovacie zariadenie vhodné na viaczmennú prevádzku ID 90/30: tiché (64 dB[A]) a vysoko efektívne pri kontinuálnom odsávaní usadeného a rozptýleného prachu.
Odprašovacie zariadenie ID 90/30 umožňuje nepretržité odsávanie usadených a rozptýlených látok alebo iných látok na strojoch a výrobných linkách. Je vhodné na viaczmennú prevádzku, pracuje extrémne ticho s pracovnou hlučnosťou iba 64 dB(A) a vďaka vysoko efektívnemu motoru triedy energetickej efektívnosti IE3 aj obzvlášť energeticky úsporne. Veľké množstvá prachu zvládne toto zariadenie na základe konštantne vysokého objemového prietoku vzduchu (900 m³/h) a veľkej filtračnej plochy (3,2 m²) úplne bez námahy aj počas dlhých časových intervalov. Údržba hlavného filtra prachovej triedy M sa vykonáva intuitívnym manuálnym oklepom filtra.
Vlastnosti a výhody
Umývateľný vreckový filter s dlhou životnosťou pre konštantne vysoký sací výkonVyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie. Bezkonkurenčne efektívny, manuálny oklep filtra vďaka zosilňovacej mriežke v každom vrecku filtra.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonuOdkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Vyprázdňovací systém s PE vrecom s nízkou prašnosťouVyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka zatváraciemu mechanizmu a hadici na vyrovnávanie tlaku. Jednoduchá a bezpečná likvidácia prachu vďaka PE vrecu.
Jednoduchý oklep filtra pomocou manuálneho otriasacieho mechanizmu
- Pravidelné aktivovanie otriasacej páky pre konštantne vysoký sací výkon.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Vysávanie (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|Kov
|menovitý príkon (kW)
|3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Filtračná plocha (m²)
|3,2
|Pripájací priemer
|ID 120
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|64
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|270
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|270,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Výbava
- Filtre: Vreckový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video