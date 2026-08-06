Priemyselný odprašovač ID 90/30

Odprašovacie zariadenie vhodné na viaczmennú prevádzku ID 90/30: tiché (64 dB[A]) a vysoko efektívne pri kontinuálnom odsávaní usadeného a rozptýleného prachu.

Odprašovacie zariadenie ID 90/30 umožňuje nepretržité odsávanie usadených a rozptýlených látok alebo iných látok na strojoch a výrobných linkách. Je vhodné na viaczmennú prevádzku, pracuje extrémne ticho s pracovnou hlučnosťou iba 64 dB(A) a vďaka vysoko efektívnemu motoru triedy energetickej efektívnosti IE3 aj obzvlášť energeticky úsporne. Veľké množstvá prachu zvládne toto zariadenie na základe konštantne vysokého objemového prietoku vzduchu (900 m³/h) a veľkej filtračnej plochy (3,2 m²) úplne bez námahy aj počas dlhých časových intervalov. Údržba hlavného filtra prachovej triedy M sa vykonáva intuitívnym manuálnym oklepom filtra.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 90/30: Umývateľný vreckový filter s dlhou životnosťou pre konštantne vysoký sací výkon
Umývateľný vreckový filter s dlhou životnosťou pre konštantne vysoký sací výkon
Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie. Bezkonkurenčne efektívny, manuálny oklep filtra vďaka zosilňovacej mriežke v každom vrecku filtra.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 90/30: Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 90/30: Vyprázdňovací systém s PE vrecom s nízkou prašnosťou
Vyprázdňovací systém s PE vrecom s nízkou prašnosťou
Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka zatváraciemu mechanizmu a hadici na vyrovnávanie tlaku. Jednoduchá a bezpečná likvidácia prachu vďaka PE vrecu.
Jednoduchý oklep filtra pomocou manuálneho otriasacieho mechanizmu
  • Pravidelné aktivovanie otriasacej páky pre konštantne vysoký sací výkon.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 250 / 900
Vysávanie (mbar/kPa) 48 / 4,8
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby Kov
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Filtračná plocha (m²) 3,2
Pripájací priemer ID 120
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 64
Prachová trieda hlavného filtra M
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 270
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 270,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 1450 x 760 x 1680

Výbava

  • Filtre: Vreckový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 90/30
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 90/30

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