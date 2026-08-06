Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22
Odprašovač ID 130/22 Z22 vhodný na použitie v zóne 22. Na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu. Mobilný, odolný a s pohonom na trojfázový prúd.
Mobilný priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22, určený na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (hraničná hodnota na pracovisku > 0,1 mg/m³) (OEL > 0,1 mg/m³), ako aj na použitie v potenciálne výbušnom prostredí Zóny 22, presviedča v náročných priemyselných aplikáciách. Jeho výkonný a energeticky úsporný (IE3) radiálny kompresor s vysokými objemovými prietokmi umožňuje aj nepretržitú prevádzku v trojzmennom systéme. Trojfázový a mobilný odprašovač s menovitým príkonom 2,2 kW má filtračný systém triedy prachu M, integrovaný mechanický vytriasač filtra a 170-litrovú nádobu. Odkladací vozík umožňuje jednoduché a ergonomické vyprázdňovanie, pretože nie je potrebné odstraňovať pohonnú hlavu. Polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku na odprašovači zaručuje bezprašné vyprázdňovanie a bezpečnú likvidáciu vysávaného odpadu. Ak sa stroj prevádzkuje s priemerom 120, je certifikovaný H3 pre drevný prach v súlade s certifikátom DGUV. Vďaka tomu sa zvyškový obsah prachu vo vratnom vzduchu udržiava na maximálnej hodnote 0,1 mg/m³, čo zaisťuje vysokú úroveň ochrany zdravia.
Vlastnosti a výhody
Obsahuje extra veľký hviezdicový filter a ďalší kartušový filter
- Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady.
- Veľmi efektívny manuálny oklep filtra vďaka zosilňovacej mriežke v každom vrecku filtra.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
- Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
- Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Certifikát DGUV H3 pre drevný prach
- Certifikát H3 platí pri použití stroja s DN 120.
- Bezpečná likvidácia prachu v PE vreci.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Vysávanie (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Objem nádoby (l)
|170
|menovitý príkon (kW)
|2,2
|Typ vysávania
|Elektricky
|Filtračná plocha (m²)
|9
|Pripájací priemer
|ID 140
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|72
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|164
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|168
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1170 x 790 x 1580
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
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Oblasti využitia
- Na veľké množstvá jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku ≥ 0,1 mg/m³).