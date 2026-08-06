Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22

Odprašovač ID 130/22 Z22 vhodný na použitie v zóne 22. Na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu. Mobilný, odolný a s pohonom na trojfázový prúd.

Mobilný priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22, určený na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (hraničná hodnota na pracovisku > 0,1 mg/m³) (OEL > 0,1 mg/m³), ako aj na použitie v potenciálne výbušnom prostredí Zóny 22, presviedča v náročných priemyselných aplikáciách. Jeho výkonný a energeticky úsporný (IE3) radiálny kompresor s vysokými objemovými prietokmi umožňuje aj nepretržitú prevádzku v trojzmennom systéme. Trojfázový a mobilný odprašovač s menovitým príkonom 2,2 kW má filtračný systém triedy prachu M, integrovaný mechanický vytriasač filtra a 170-litrovú nádobu. Odkladací vozík umožňuje jednoduché a ergonomické vyprázdňovanie, pretože nie je potrebné odstraňovať pohonnú hlavu. Polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku na odprašovači zaručuje bezprašné vyprázdňovanie a bezpečnú likvidáciu vysávaného odpadu. Ak sa stroj prevádzkuje s priemerom 120, je certifikovaný H3 pre drevný prach v súlade s certifikátom DGUV. Vďaka tomu sa zvyškový obsah prachu vo vratnom vzduchu udržiava na maximálnej hodnote 0,1 mg/m³, čo zaisťuje vysokú úroveň ochrany zdravia.

Vlastnosti a výhody
Obsahuje extra veľký hviezdicový filter a ďalší kartušový filter
  • Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady.
  • Veľmi efektívny manuálny oklep filtra vďaka zosilňovacej mriežke v každom vrecku filtra.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
  • Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
  • Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Certifikát DGUV H3 pre drevný prach
  • Certifikát H3 platí pri použití stroja s DN 120.
  • Bezpečná likvidácia prachu v PE vreci.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 369 / 1329
Vysávanie (mbar/kPa) 25 / 2,5
Objem nádoby (l) 170
menovitý príkon (kW) 2,2
Typ vysávania Elektricky
Filtračná plocha (m²) 9
Pripájací priemer ID 140
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 72
Prachová trieda hlavného filtra M
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 164
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 168
Rozmery (d x š x v) (mm) 1170 x 790 x 1580

Výbava

  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22

Video

Oblasti využitia
  • Na veľké množstvá jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku ≥ 0,1 mg/m³).
Príslušenstvo