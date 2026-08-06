Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 Afc

Kompaktný, mobilný odprašovač ID 130/22 Z22 Afc s motorizovaným čistením filtra na vysávanie veľkého množstva jemných pilín a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) v zóne ATEX 22.

Mobilný priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 Afc s menovitým príkonom 2,2 kW a filtračným systémom triedy prachu M je určený na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) a na použitie v potenciálne výbušných priestoroch zóny 22. Účinné čistenie odolného filtra sa dosahuje pomocou elektrického tresiaceho mechanizmu. Odprašovač má výkonný, energeticky úsporný (IE3) radiálny kompresor, určený pre nepretržitú trojzmennú prevádzku s vysokými objemovými prietokmi. Okrem robustnej a ľahko servisovateľnej konštrukcie spĺňa kľúčové požiadavky pre náročné priemyselné aplikácie. Odkladací vozík umožňuje ergonomické vyprázdňovanie 170-litrovej nádoby bez demontáže hlavy pohonu. Vďaka polyetylénovému vrecku s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadici na vyrovnávanie tlaku na stroji je možné odpad vyprázdňovať bezpečne a bez tvorby veľkého množstva prachu.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 Afc: Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 Afc: Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 Afc: Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu. Bezpečná likvidácia prachu v PE vreci.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vysávanie (mbar/kPa) 33 / 3,3
Objem nádoby (l) 170
menovitý príkon (kW) 2,2
Typ vysávania Elektricky
Filtračná plocha (m²) 9
Pripájací priemer ID 140
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 75
Prachová trieda hlavného filtra M
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 174
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 175
Rozmery (d x š x v) (mm) 1170 x 780 x 1580

Výbava

  • Filtre: Patrónový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 Afc
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 Afc
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 Afc
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 Afc

Video

Oblasti využitia
  • Na veľké množstvá jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku ≥ 0,1 mg/m³).
  • Vhodné pre použitie v zóne ATEX 22
Príslušenstvo