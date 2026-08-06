Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 s ramenom
Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 s ramenom vhodný na použitie v zóne Z 22. Na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (OEL > 0,1 mg/m³). Mobilný a robustný.
Mobilný priemyselný odprašovač ID 130/22, určený na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (OEL > 0,1 mg/m³) a na použitie v potenciálne výbušných priestoroch zóny 22, je ideálny pre náročné priemyselné aplikácie. Odsávacie rameno je podopreté plynovými pružinami a má vonkajšie kĺby, ktoré predlžujú pracovný rádius na celkovú dĺžku 3 metre. Jeho výkonný a energeticky úsporný radiálny kompresor (IE3) s vysokými objemovými prietokmi umožňuje aj nepretržitú trojzmennú prevádzku. Trojfázový a mobilný odprašovač s menovitým príkonom 2,2 kW má filtračný systém triedy prachu M, integrovaný mechanický vytriasač filtra a 170-litrovú nádobu. Odkladací vozík umožňuje jednoduché a ergonomické vyprázdňovanie, pretože nie je potrebné odstraňovať hlavu pohonu. Polyetylénové vrecko s integrovaným upevňovacím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku na odprašovači zaručuje vyprázdňovanie s nízkym obsahom prachu a bezpečnú likvidáciu vysávaného odpadu.
Vlastnosti a výhody
Vybavený odolným kartušovým filtrom
- Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady.
- Veľmi efektívny manuálny oklep filtra vďaka zosilňovacej mriežke v každom vrecku filtra.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
- Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
- Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
- Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu.
- Bezpečná likvidácia prachu v PE vreci.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Vysávanie (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Objem nádoby (l)
|170
|menovitý príkon (kW)
|2,2
|Typ vysávania
|Elektricky
|Filtračná plocha (m²)
|9
|Pripájací priemer
|ID 140
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|72
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|187
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|187,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Video
Oblasti využitia
- Na veľké množstvá jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku ≥ 0,1 mg/m³).
- Vhodné pre použitie v zóne ATEX 22