Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 s ramenom

Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 s ramenom vhodný na použitie v zóne Z 22. Na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (OEL > 0,1 mg/m³). Mobilný a robustný.

Mobilný priemyselný odprašovač ID 130/22, určený na vysávanie veľkého množstva jemných triesok a nebezpečného prachu (OEL > 0,1 mg/m³) a na použitie v potenciálne výbušných priestoroch zóny 22, je ideálny pre náročné priemyselné aplikácie. Odsávacie rameno je podopreté plynovými pružinami a má vonkajšie kĺby, ktoré predlžujú pracovný rádius na celkovú dĺžku 3 metre. Jeho výkonný a energeticky úsporný radiálny kompresor (IE3) s vysokými objemovými prietokmi umožňuje aj nepretržitú trojzmennú prevádzku. Trojfázový a mobilný odprašovač s menovitým príkonom 2,2 kW má filtračný systém triedy prachu M, integrovaný mechanický vytriasač filtra a 170-litrovú nádobu. Odkladací vozík umožňuje jednoduché a ergonomické vyprázdňovanie, pretože nie je potrebné odstraňovať hlavu pohonu. Polyetylénové vrecko s integrovaným upevňovacím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku na odprašovači zaručuje vyprázdňovanie s nízkym obsahom prachu a bezpečnú likvidáciu vysávaného odpadu.

Vlastnosti a výhody
Vybavený odolným kartušovým filtrom
  • Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady.
  • Veľmi efektívny manuálny oklep filtra vďaka zosilňovacej mriežke v každom vrecku filtra.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
  • Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
  • Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky
  • Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu.
  • Bezpečná likvidácia prachu v PE vreci.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 369 / 1329
Vysávanie (mbar/kPa) 25 / 2,5
Objem nádoby (l) 170
menovitý príkon (kW) 2,2
Typ vysávania Elektricky
Filtračná plocha (m²) 9
Pripájací priemer ID 140
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 72
Prachová trieda hlavného filtra M
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 187
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 187,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1170 x 780 x 1580
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 s ramenom
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 s ramenom
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 s ramenom
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 130/22 Z22 s ramenom

Video

Oblasti využitia
  • Na veľké množstvá jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu (hraničná hodnota na pracovisku ≥ 0,1 mg/m³).
  • Vhodné pre použitie v zóne ATEX 22
Príslušenstvo