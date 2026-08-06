Priemyselný odprašovač ID 90/30 Afc Z23
Toto tiché (64 dB[A]) odprašovacie zariadenie ID 90/30 Afc Z22 je vhodné na bezpečné odsávanie veľmi veľkého množstva prachu, ako aj na použitie v ATEX zóne 22. S elektrickým oklepom filtra.
Naše odprašovacie zariadenie ID 90/30 Afc Z22 je možné bez problémov používať aj v priestoroch ohrozených explóziou. Na rozdiel od svojho sesterského modelu RE 9/30 je táto verzia navyše vybavená kontrolou smeru otáčania, optickým výstražným signálom a príslušným riadením, čím je schválená pre ATEX zónu 22. Zariadenie pracuje extrémne úsporne a ticho (64 dB[A]), dá sa prevádzkovať vo viaczmennej prevádzke a presviedča pri kontinuálnom odsávaní rozptýleného a usadeného prachu na strojoch alebo výrobných linkách. Vysoko efektívna radiálna výveva (IE3) sa stará o konštantne vysoký objemový prietok vzduchu okolo 900 m³/h. V súhre s 3,2 m² veľkou plochou hlavného filtra prachovej triedy M to zaručuje dlhé pracovné intervaly aj pri veľkých množstvách prachu. Filter sa čistí automaticky elektrickým oklepom filtra.
Vlastnosti a výhody
Umývateľný vreckový filter s dlhou životnosťou a elektrický oklep filtraVyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie. Efektívny a komfortný oklep filtra pre konštantne vysoký sací výkon.
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonuOdkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Vyprázdňovací systém s PE vrecom s nízkou prašnosťouVyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka zatváraciemu mechanizmu a hadici na vyrovnávanie tlaku. Jednoduchá a bezpečná likvidácia prachu vďaka PE vrecu.
Pohodlný oklep filtra pomocou elektrického otriasacieho motora
- Efektívny a komfortný oklep filtra pre konštantne vysoký sací výkon.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Vysávanie (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|Kov
|menovitý príkon (kW)
|3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Filtračná plocha (m²)
|3,2
|Pripájací priemer
|ID 120
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|64
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|314
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|301,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1497 x 800 x 1690
Výbava
- Filtre: Vreckový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
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