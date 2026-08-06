Priemyselný odprašovač ID 90/30 Afc Z23

Toto tiché (64 dB[A]) odprašovacie zariadenie ID 90/30 Afc Z22 je vhodné na bezpečné odsávanie veľmi veľkého množstva prachu, ako aj na použitie v ATEX zóne 22. S elektrickým oklepom filtra.

Naše odprašovacie zariadenie ID 90/30 Afc Z22 je možné bez problémov používať aj v priestoroch ohrozených explóziou. Na rozdiel od svojho sesterského modelu RE 9/30 je táto verzia navyše vybavená kontrolou smeru otáčania, optickým výstražným signálom a príslušným riadením, čím je schválená pre ATEX zónu 22. Zariadenie pracuje extrémne úsporne a ticho (64 dB[A]), dá sa prevádzkovať vo viaczmennej prevádzke a presviedča pri kontinuálnom odsávaní rozptýleného a usadeného prachu na strojoch alebo výrobných linkách. Vysoko efektívna radiálna výveva (IE3) sa stará o konštantne vysoký objemový prietok vzduchu okolo 900 m³/h. V súhre s 3,2 m² veľkou plochou hlavného filtra prachovej triedy M to zaručuje dlhé pracovné intervaly aj pri veľkých množstvách prachu. Filter sa čistí automaticky elektrickým oklepom filtra.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 90/30 Afc Z23: Umývateľný vreckový filter s dlhou životnosťou a elektrický oklep filtra
Umývateľný vreckový filter s dlhou životnosťou a elektrický oklep filtra
Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie. Efektívny a komfortný oklep filtra pre konštantne vysoký sací výkon.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 90/30 Afc Z23: Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Jednoduché a bezpečné vyprázdnenie bez vybratia hlavy pohonu
Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdnenie.
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 90/30 Afc Z23: Vyprázdňovací systém s PE vrecom s nízkou prašnosťou
Vyprázdňovací systém s PE vrecom s nízkou prašnosťou
Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka zatváraciemu mechanizmu a hadici na vyrovnávanie tlaku. Jednoduchá a bezpečná likvidácia prachu vďaka PE vrecu.
Pohodlný oklep filtra pomocou elektrického otriasacieho motora
  • Efektívny a komfortný oklep filtra pre konštantne vysoký sací výkon.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 250 / 900
Vysávanie (mbar/kPa) 48 / 4,8
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby Kov
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Filtračná plocha (m²) 3,2
Pripájací priemer ID 120
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 64
Prachová trieda hlavného filtra M
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 314
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 301,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 1497 x 800 x 1690

Výbava

  • Filtre: Vreckový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 90/30 Afc Z23
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 90/30 Afc Z23
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 90/30 Afc Z23
Priemyselný odprašovač Priemyselný odprašovač ID 90/30 Afc Z23

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