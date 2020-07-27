Čistý výrobný proces od papiera až po tlač

Pri výrobe tlačiarenských médií sa uvoľňujú papierový prach, pigmentový prášok, tekuté farby a tonery. Niektoré z týchto látok sú vysoko toxické a vyžadujú si vysokovýkonné vysávače, ako napríklad tie, ktoré pre tlačiarenský priemysel vyvíjame už desaťročia.

Druckmedien

Použitie:

  • Vysávanie celulózových vlákien počas čistenia strojov v papierenskom priemysle
  • Vysávanie jemných až hrubých zvyškov papiera v skartovacích strojoch
  • Čistenie tlačiarní
  • Vysávanie pigmentového prášku

Výzva:

  • Veľmi jemný a výbušný prach
  • Hrubé zvyšky papiera

Výsledok:

  • Garancia kvality a zaistenie prevádzkových procesov
  • Ochrana zdravia

Vhodné stroje:

Priemyselné vysávače na kvapaliny/jemné piliny

Priemyselné vysávače na tuhé látky/prach

 

Priemyselné vysávače Ex

Priemyselné odstraňovače prachu

Priemyselné odstraňovače prachu Ex