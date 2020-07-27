Čistý výrobný proces od papiera až po tlač
Pri výrobe tlačiarenských médií sa uvoľňujú papierový prach, pigmentový prášok, tekuté farby a tonery. Niektoré z týchto látok sú vysoko toxické a vyžadujú si vysokovýkonné vysávače, ako napríklad tie, ktoré pre tlačiarenský priemysel vyvíjame už desaťročia.
Použitie:
- Vysávanie celulózových vlákien počas čistenia strojov v papierenskom priemysle
- Vysávanie jemných až hrubých zvyškov papiera v skartovacích strojoch
- Čistenie tlačiarní
- Vysávanie pigmentového prášku
Výzva:
- Veľmi jemný a výbušný prach
- Hrubé zvyšky papiera
Výsledok:
- Garancia kvality a zaistenie prevádzkových procesov
- Ochrana zdravia