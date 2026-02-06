Priemyselný vysávač IVS 100/55 M Z22
IVS 100/55 M Z22 je priemyselný vysávač triedy Super s výkonnou 5,5 kW radiálnou vývevou na bezpečné vysávanie veľkého množstva prachu aj s rizikom explózie, prachová trieda M.
Na bezpečné vysávanie veľkého množstva zdraviu škodlivého prachu, s certifikátom prachovej triedy M a okrem toho schválený na používanie v Ex zóne 22: náš priemyselný vysávač triedy Super do výbušnej atmosféry IVS 100/55 M Z22 s výkonnou 5,5 kW radiálnou vývevou. Tento maximálne efektívne pracujúci stroj (IE2) sa hodí tak na trvalé stacionárne, ako aj na mobilné použitie a vďaka integrovanému jemnému nábehu sa môže prevádzkovať aj na bežných priemyselných zásuvkách so 16 ampérovým istením. Horizontálny oklep filtra zaručuje vždy optimálne čistenie veľkého hviezdicového filtra certifikovaného pre prachovú triedu M. Prevodovka na cielený prevod sily sa pritom stará o dobré výsledky čistenia nezávisle na sile, ktorú vynaloží používateľ. Aj mechanizmus na vyprázdňovanie 100 l antikorovej nádoby uľahčuje manipuláciu s týmto zariadením. Početné možnosti odkladania príslušenstva dopĺňajú premyslený koncept stroja.
Vlastnosti a výhody
Certifikované pre zónu ATEX 22Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.
Prachová trieda MKompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 5,5 kW a pozvoľným štartom pre veľké množstvo prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Manuálne čistenie filtra IVS
- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
- Vďaka špeciálnej povrchovej úprave je vhodný aj na mastný a lepivý prach.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vysávanie (mbar/kPa)
|240 / 24
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|5,5
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 70 ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|77
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|157
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|157,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie