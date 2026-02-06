Priemyselný vysávač IVS 100/75 M Z22
Priemyselný vysávač najvyššej triedy IVS 100/75 M Z22 s výkonom 7,5 kW je vybavený najvýkonnejšou radiálnou vývevou v našom sortimente. Nevýbušný stroj pre zónu 22 pre prach triedy M.
Špičkový model v našej prvotriednej rade priemyselných vysávačov odolných voči výbuchu: IVS 100/75 M Z22 zaujme širokou škálou aplikácií, najvyššou úrovňou bezpečnosti a vynikajúcimi výkonovými vlastnosťami. Vysávač je vhodný pre mobilné aj stacionárne použitie a je vybavený 7,5 kW radiálnou vývevou IE2 a ľahkým rozbehom, aby sa predišlo nežiaducim výkyvom výkonu pri spustení stroja. Je vhodný na vysávanie veľmi veľkého množstva jemného prachu, ktorý je nebezpečný pre zdravie a potenciálne výbušného prachu, je povolený na použitie v zóne 22 a certifikovaný pre triedu prachu M. Čistenie filtra zaisťuje vždy optimálny sací výkon, zatiaľ čo 100-litrová nádoba z nehrdzavejúcej ocele s odklápacím mechanizmom je zodpovedná za dlhé pracovné intervaly a jednoduchú likvidáciu. Existujú rôzne možnosti uloženia príslušenstva, aby bolo bezpečné pri preprave a nestratilo sa.prevádzke. Použitá radiálna výbava vykazuje veľmi vysokú životnosť. Vyberateľná nádoba na nečistoty s otočnými kolieskami umožňuje jednoduchú prepravu nečistôt. Zabudovaný cyklónový odlučovač separuje najväčšie množstvo prachu už pri vstupe do vysávač, a tým podstatne predlžuje životnosť filtra. Filter s veľmi veľkou filtračnou plochou a vysokým odlučovacím výkonom (materiál triedy M testovaný) zabezpečuje dlhé pracovné intervaly bez prerušenia. Na odkladacej ploche nad motorom je možné pohodlne odkladať malé príslušenstvo alebo náradie. Ak by sa musel vysávač prepraviť na iné miesto použitia,môže sa sieťový kábel odložiť na túto plochu. Manuálny externý oklep filtra zabezpečuje dlhé pracovné intervaly a dlhú životnosť filtra.
Vlastnosti a výhody
Hodí sa pre zónu 22IVS vysávač do explozívneho prostredia zodpovedá najnovšiemu stavu techniky, čím zaručuje maximálnu bezpečnosť. Spoľahlivé vysávanie zdraviu škodlivých látok, ako je výbušný prach.
Jemný nábeh šetriaci elektrickú sieťVďaka nízkemu spínaciemu prúdu sa predchádza poklesu napätia v elektrickej sieti. Menšie energetické špičky sa starajú o nižšie náklady na energiu. Potrebné je len malé istenie stroja. (Do 5,5 A postačuje istenie 16 A.)
Jednoduchá skladacia mechanikaJednoduché a rýchle vyberanie nádoby priamo za rúčku. Praktická rúčka na nádobe slúži ako pomôcka na ťahanie alebo tlačenie k miestu vyprázdnenia. Veľké priemyselné kolesá umožňujú maximálnu mobilitu aj na nerovných podlahách a pri veľkom zaťažení.
Horizontálne ovládanie čistenia filtra
- Rúčka na manuálny oklep filtra je v príjemnej výške a umožňuje pohodlnú prácu.
- Nezávisle od sily vynaloženej používateľom sa prevodovka postará o konštantné výsledky čistenia.
- Dlhšiu životnosť filtra zaručuje častejšie čistenie filtra a dávkovaný prenos sily na filter.
Jednoduchá manipulácia so strojom
- Háky na hadicu a držiak príslušenstva sa postará o to, aby boli nástroje vždy poruke a vždy riadne odložené.
- Integrovaný hák na kábel pre bezpečné uloženie kábla.
Optimálne diaľkové ovládanie
- Na objednávku diaľkové ovládanie na zapínanie stroja až do vzdialenosti 100 metrov.
- Komfortná obsluha stroja šetriaca čas, keďže sa predchádza nepotrebným pohybom.
- Optimálne využitie miesta: Vysávač sa môže odkladať v nepoužívaných alebo bezpečnostných priestoroch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vysávanie (mbar/kPa)
|290 / 29
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|7,5
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 70 ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|180
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|180,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie