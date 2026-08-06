Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set

Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set v prevedení z nehrdzavejúcej ocele je vhodný na vysávanie a oddeľovanie kvapalín a pevných látok – vrátane korozívnych médií.

IVR-L 100/24-2 Tc Me Set je kompaktný a mimoriadne robustný priemyselný vysávač. Kolieska a napájací kábel sú odolné voči oleju, čo zdôrazňuje, aký vhodný je tento stroj na použitie v náročnom každodennom priemysle. Zdvíhanie stroja je tiež možné pomocou vysokozdvižného vozíka. Vysávač ponúka 100-litrovú nádobu z nehrdzavejúcej ocele a naklápací podvozok – ideálne na vysávanie veľkého množstva kvapalín a/alebo prevažne bezprašných pevných látok, ako sú špony. Tieto sa dajú dokonale oddeliť od kvapalín pomocou voliteľného koša na špony. Verzia z nehrdzavejúcej ocele robí z priemyselného vysávača IVR-L 100/24-2 Tc Me Set všestranný stroj. Bez problémov sa dajú vysávať aj korozívne médiá. 360° otočná hadicová prípojka na sacej hlave zaručuje vysokú flexibilitu a vysávanie bez zamotania. Počas vysávania je možné aktuálnu hladinu naplnenia ľahko odčítať z odtokovej rúry. Vylievanie kvapaliny je možné vykonať buď pomocou odtokovej rúry, alebo pomocou naklápacieho podvozku.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Ergonomický sklopný podvozok
Ergonomický sklopný podvozok
Sofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy. Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Kvalitná nerezová zberná nádoba
Kvalitná nerezová zberná nádoba
Veľmi jednoduché čistenie. Vhodné pre korozívny sací materiál. Priehľadná hadica ako indikátor stavu naplnenia a na vypúšťanie tekutín.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita
Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
  • Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
  • Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
  • Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
  • Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50
Prachová trieda hlavného filtra L
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,45
Dĺžka kábla (m) 10
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 66,2
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 66,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 66,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 844 x 637 x 1325

Výbava

  • Hlavný filter: Povrchový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Áno
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set

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