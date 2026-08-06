Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2 Tc Me Set v prevedení z nehrdzavejúcej ocele je vhodný na vysávanie a oddeľovanie kvapalín a pevných látok – vrátane korozívnych médií.
IVR-L 100/24-2 Tc Me Set je kompaktný a mimoriadne robustný priemyselný vysávač. Kolieska a napájací kábel sú odolné voči oleju, čo zdôrazňuje, aký vhodný je tento stroj na použitie v náročnom každodennom priemysle. Zdvíhanie stroja je tiež možné pomocou vysokozdvižného vozíka. Vysávač ponúka 100-litrovú nádobu z nehrdzavejúcej ocele a naklápací podvozok – ideálne na vysávanie veľkého množstva kvapalín a/alebo prevažne bezprašných pevných látok, ako sú špony. Tieto sa dajú dokonale oddeliť od kvapalín pomocou voliteľného koša na špony. Verzia z nehrdzavejúcej ocele robí z priemyselného vysávača IVR-L 100/24-2 Tc Me Set všestranný stroj. Bez problémov sa dajú vysávať aj korozívne médiá. 360° otočná hadicová prípojka na sacej hlave zaručuje vysokú flexibilitu a vysávanie bez zamotania. Počas vysávania je možné aktuálnu hladinu naplnenia ľahko odčítať z odtokovej rúry. Vylievanie kvapaliny je možné vykonať buď pomocou odtokovej rúry, alebo pomocou naklápacieho podvozku.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozokSofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy. Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Kvalitná nerezová zberná nádobaVeľmi jednoduché čistenie. Vhodné pre korozívny sací materiál. Priehľadná hadica ako indikátor stavu naplnenia a na vypúšťanie tekutín.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularitaStroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
- Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|66,2
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|66,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|66,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|844 x 637 x 1325
Výbava
- Hlavný filter: Povrchový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Áno
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