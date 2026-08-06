Priemyselný vysávač IVR-L 100/24-2 Tc Set
Sada IVR-L 100/24-2 Tc vrátane príslušenstva je perfektným riešením na vysávanie a oddeľovanie chladiacich mazív a špon v kovospracujúcom priemysle.
Kompaktný IVR-L 100/24-2 Tc Set je robustný priemyselný vysávač s výklopným podvozkom, 100-litrovou nádobou a príslušenstvom (PU hadica, rukoväť, štandardná PVC hubica a sitko). Vďaka tomu je vysávač ideálny na vysávanie veľkého množstva kvapalín a/alebo pevných látok, ako sú špony (čo najbezprašnejšie). Kôš na špony uľahčuje oddelenie pevných látok od kvapaliny. Vďaka 360° otočnému pripojenia hadice na sacej hlave môžete vysávať okolo vysávača bez toho, aby sa sacia hadica zamotala. Aktuálnu hladinu naplnenia je možné kedykoľvek sledovať cez odtokovú hadicu. Na vyprázdňovanie je možné použiť buď odtokovú hadicu, alebo výklopný podvozok. Robustná konštrukcia, olejuvzdorné kolieska a olejuvzdorný napájací kábel zabezpečujú dlhú životnosť – aj v najnáročnejších priemyselných aplikáciách. Je dokonca dostatočne robustný na to, aby ho bolo možné zdvihnúť vysokozdvižným vozíkom.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický sklopný podvozokSofistikovaný systém pre bezpečné vyprázdňovanie bez námahy. Rámový systém umožňuje ergonomické vyprázdnenie vyklopením pomocou valivého mechanizmu. Rýchle a pohodlné vyprázdňovanie nádoby: jednoducho vyklopte dozadu a hotovo.
Vysoká robustnosť, flexibilita a modularitaStroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné. Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom. Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sitkom alebo držiakom príslušenstva.
Optický ukazovateľ stavu naplneniaPriehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny. Hadica slúži aj na jednoduché vyprázdňovanie.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Vybavený kompaktným povrchovým filtrom prachovej triedy L
- Spoľahlivo zabraňuje prenikaniu hrubých častíc do sacích turbín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|Oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,45
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|57,4
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|57,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|58,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|844 x 637 x 1330
Výbava
- Hlavný filter: Povrchový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Áno
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