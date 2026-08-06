Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 M Z22 Set

Sada priemyselného vysávača strednej triedy vrátane príslušenstva, vybavená hviezdicovým filtrom triedy prachu M a EC turbínou, na vysávanie jemných a hrubých pevných látok v zóne ATEX 22.

Priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/12-1 M Z22 Set v nevýbušnom prevedení, vhodný na univerzálne vysávanie malého až stredného množstva jemných a hrubých pevných látok v priemyselnom prostredí – ideálny aj na použitie v oblastiach s prísnymi hygienickými požiadavkami a v zóne ATEX 22. Spoľahlivý, odolný, kompaktný a mobilný stroj s príslušenstvom (redukcia, PVC sacia hadica, rukoväť z nehrdzavejúcej ocele a štandardná tryska) pracuje v jednofázovej prevádzke, je vybavený EC turbínou a používa sa v každej aplikácii, kde okolnosti vyžadujú dodržiavanie určitých bezpečnostných opatrení. Veľké kolesá uľahčujú prepravu na potrebné miesto. Vďaka inovatívnemu systému čistenia filtra Pull and Clean je možné veľký hviezdicový filter prachovej triedy M ľahko a pohodlne čistiť počas prevádzky. Zberná nádrž a filtračná nádrž sú vyrobené z vysoko kvalitnej kyselinovzdornej nehrdzavejúcej ocele, zatiaľ čo podvozok je vyrobený z odolnej ocele.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 M Z22 Set: Certifikované pre zónu ATEX 22
Certifikované pre zónu ATEX 22
Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 M Z22 Set: Prachová trieda M
Prachová trieda M
Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 M Z22 Set: EC turbína s nízkym opotrebovaním
EC turbína s nízkym opotrebovaním
Bezkefkový dizajn pre prevádzku s nízkym opotrebením. Vhodné pre trojzmennú prevádzku vďaka minimálnej životnosti 5000 hodín.
Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
  • Filter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku
  • Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 49,4 / 178
Vysávanie (mbar/kPa) 239 / 23,9
Objem nádoby (l) 40
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 1 x 1,2
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Dĺžka kábla (m) 10
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,6
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 52,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 53,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 645 x 655 x 1140
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 M Z22 Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 M Z22 Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 M Z22 Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 M Z22 Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 M Z22 Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 M Z22 Set

Video

Oblasti využitia
  • Vhodné pre použitie v zóne ATEX 22
  • Pre malé až stredné množstvá tuhých látok a prachu v triede M
  • Vhodné na to najtvrdšie použitie, aj na vysávanie lepivého materiálu
Príslušenstvo