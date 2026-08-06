Priemyselný vysávač IVM 40/12-1 M Z22 Set
Sada priemyselného vysávača strednej triedy vrátane príslušenstva, vybavená hviezdicovým filtrom triedy prachu M a EC turbínou, na vysávanie jemných a hrubých pevných látok v zóne ATEX 22.
Priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/12-1 M Z22 Set v nevýbušnom prevedení, vhodný na univerzálne vysávanie malého až stredného množstva jemných a hrubých pevných látok v priemyselnom prostredí – ideálny aj na použitie v oblastiach s prísnymi hygienickými požiadavkami a v zóne ATEX 22. Spoľahlivý, odolný, kompaktný a mobilný stroj s príslušenstvom (redukcia, PVC sacia hadica, rukoväť z nehrdzavejúcej ocele a štandardná tryska) pracuje v jednofázovej prevádzke, je vybavený EC turbínou a používa sa v každej aplikácii, kde okolnosti vyžadujú dodržiavanie určitých bezpečnostných opatrení. Veľké kolesá uľahčujú prepravu na potrebné miesto. Vďaka inovatívnemu systému čistenia filtra Pull and Clean je možné veľký hviezdicový filter prachovej triedy M ľahko a pohodlne čistiť počas prevádzky. Zberná nádrž a filtračná nádrž sú vyrobené z vysoko kvalitnej kyselinovzdornej nehrdzavejúcej ocele, zatiaľ čo podvozok je vyrobený z odolnej ocele.
Vlastnosti a výhody
Certifikované pre zónu ATEX 22Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.
Prachová trieda MKompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
EC turbína s nízkym opotrebovanímBezkefkový dizajn pre prevádzku s nízkym opotrebením. Vhodné pre trojzmennú prevádzku vďaka minimálnej životnosti 5000 hodín.
Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
- Filter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku
- Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Vysávanie (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Objem nádoby (l)
|40
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|1 x 1,2
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 40
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,6
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|52,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|53,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|645 x 655 x 1140
Video
Oblasti využitia
- Vhodné pre použitie v zóne ATEX 22
- Pre malé až stredné množstvá tuhých látok a prachu v triede M
- Vhodné na to najtvrdšie použitie, aj na vysávanie lepivého materiálu