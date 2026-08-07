Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 H ACD Lp
Priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 H ACD Lp s dvojitým motorom vrátane príslušenstva na pevné materiály. So systémom vyprázdňovania Longopac® pre bezprašné vyprázdňovanie.
Odolný, robustný, kompaktný a mobilný: náš dvojmotorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 ACD Lp Set na univerzálne vysávanie jemných a hrubých pevných látok v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a oba motory je možné ovládať samostatne. Hviezdicový filter v prachovej triede M sa dá jednoducho, pohodlne a spoľahlivo čistiť pomocou systému čistenia filtra Pull and Clean bez nutnosti vypínania vysávača. Stroj presvedčí systémom vyprázdňovania Longopac®, ktorý umožňuje bezprašnú likvidáciu vysávaného odpadu. Filtračná nádrž stroja je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre jednoduchú prepravu.
Vlastnosti a výhody
ACD – Použiteľné na horľavý prachPre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Prachová trieda HCelkové zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu H.
Bezpečný systém likvidácie Longopac®.Bezpečná a zdravá práca vďaka nízkej prašnosti.
2 dúchadlové motory
- Vysoký sací výkon a odolnosť
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vysávanie (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádoby (l)
|40
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|77
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,5
|Trieda prachu sekundárneho filtra
|H
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|46,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|47
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|680 x 655 x 1435
Výbava
- Hlavný filter: Hviezdicový filter
- Sekundárny filter: Patrónový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Na zachytávanie horľavých druhov prachu
- Pre menšie množstvá pevných látok a prachu