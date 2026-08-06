Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M ACD Set

Dvojmotorový mobilný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 M ACD Set s príslušenstvom presviedča pri vysávaní jemného aj hrubého horľavého prachu.

Odolný, robustný, kompaktný, mobilný: náš dvojmotorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 M ACD Set na univerzálne vysávanie jemných a hrubých horľavých pevných látok mimo zóny ATEX. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a oba motory je možné ovládať samostatne. Veľký, certifikovaný hviezdicový filter PTFE v prachovej triede M sa dá jednoducho, pohodlne a spoľahlivo čistiť pomocou systému čistenia filtra Pull and Clean bez nutnosti vypínania vysávača. Filtračná a zberná nádrž priemyselného vysávača sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre jednoduchú prepravu.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M ACD Set: ACD – Použiteľné na horľavý prach
ACD – Použiteľné na horľavý prach
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M ACD Set: Prachová trieda M
Prachová trieda M
Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M ACD Set: Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
Filter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Vybavený dvoma výfukovými motormi.
  • Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
  • Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 100 / 360
Vysávanie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádoby (l) 40
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Dĺžka kábla (m) 10
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,5
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 34,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 35,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 645 x 655 x 1157

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Áno
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M ACD Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M ACD Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M ACD Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M ACD Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M ACD Set

Video

Oblasti využitia
  • Na zachytávanie horľavých druhov prachu
Príslušenstvo