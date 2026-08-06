Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp

Dvojmotorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 M ACD Lp Set na jemné a hrubé pevné materiály. S vyprázdňovacím systémom Longopac® pre bezprašné vyprázdňovanie.

Odolný, robustný, kompaktný a mobilný: náš dvojmotorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 ACD Lp Set na univerzálne vysávanie jemných a hrubých pevných látok v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a oba motory je možné ovládať samostatne. Hviezdicový filter v prachovej triede M sa dá jednoducho, pohodlne a spoľahlivo čistiť pomocou systému čistenia filtra Pull and Clean bez nutnosti vypínania vysávača. Stroj presvedčí systémom vyprázdňovania Longopac®, ktorý umožňuje bezprašnú likvidáciu vysávaného odpadu. Filtračná nádrž stroja je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre jednoduchú prepravu.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp: ACD – Použiteľné na horľavý prach
ACD – Použiteľné na horľavý prach
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp: Prachová trieda M
Prachová trieda M
Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp: Bezpečný systém likvidácie Longopac®.
Bezpečný systém likvidácie Longopac®.
Bezpečná a zdravá práca vďaka nízkej prašnosti.
2 dúchadlové motory
  • Vysoký sací výkon a odolnosť
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 100 / 360
Vysávanie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádoby (l) 40
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Dĺžka kábla (m) 10
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,5
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 47
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 49,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 680 x 655 x 1435

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Áno
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp

Video

Oblasti využitia
  • Pre menšie množstvá pevných látok a prachu
  • Na zachytávanie horľavých druhov prachu
Príslušenstvo