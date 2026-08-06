Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc H ACD

S príkonom 2,4 kW AC napájaný IVR 100/24-2 Sc H ACD pôsobivo vysáva horľavý prach a jemné piliny. Na použitie v nevýbušných priestoroch.

Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc H ACD určený na vysávanie stredného množstva triesok a horľavého prachu v nevýbušných priestoroch. Výkonné dvojturbínové riešenie s menovitým príkonom 2,4 kW zaisťuje konštantne vysoký sací výkon. Tá je udržiavaná na konštantnej úrovni vďaka umývateľnému, odolnému vreckovému filtru s triedou prachu M a efektívnemu ručnému čisteniu filtra. Ergonomický odstavovací vozík uľahčuje vyprázdňovanie 100 l nádoby bez vytvárania veľkého množstva prachu a bez vyberania hnacej hlavy, zatiaľ čo polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na kompenzáciu tlaku zaisťuje bezpečnú likvidáciu nasávaného odpadu. Obratný podvozok, tichá prevádzka a kompaktný, robustný a na údržbu mimoriadne nenáročný dizajn dopĺňajú rad funkcií, ktoré ponúka tento vysávač na striedavý prúd.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc H ACD: ACD – Použiteľné na horľavý prach
ACD – Použiteľné na horľavý prach
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc H ACD: Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc H ACD: Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Pohodlné ručné čistenie filtra
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
  • Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
  • Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby Oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 68
Dĺžka kábla (m) 10
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,75
Trieda prachu sekundárneho filtra H
Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²) 3
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 124
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 124,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 855 x 760 x 1869

Výbava

  • Hlavný filter: Vreckový filter
  • Sekundárny filter: Patrónový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc H ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc H ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc H ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc H ACD

Video

Oblasti využitia
  • Pre stredné až veľké množstvo jemných a hrubých triesok
Príslušenstvo