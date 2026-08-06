Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc H ACD
S príkonom 2,4 kW AC napájaný IVR 100/24-2 Sc H ACD pôsobivo vysáva horľavý prach a jemné piliny. Na použitie v nevýbušných priestoroch.
Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc H ACD určený na vysávanie stredného množstva triesok a horľavého prachu v nevýbušných priestoroch. Výkonné dvojturbínové riešenie s menovitým príkonom 2,4 kW zaisťuje konštantne vysoký sací výkon. Tá je udržiavaná na konštantnej úrovni vďaka umývateľnému, odolnému vreckovému filtru s triedou prachu M a efektívnemu ručnému čisteniu filtra. Ergonomický odstavovací vozík uľahčuje vyprázdňovanie 100 l nádoby bez vytvárania veľkého množstva prachu a bez vyberania hnacej hlavy, zatiaľ čo polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na kompenzáciu tlaku zaisťuje bezpečnú likvidáciu nasávaného odpadu. Obratný podvozok, tichá prevádzka a kompaktný, robustný a na údržbu mimoriadne nenáročný dizajn dopĺňajú rad funkcií, ktoré ponúka tento vysávač na striedavý prúd.
Vlastnosti a výhody
ACD – Použiteľné na horľavý prachPre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilnéS praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátoraPre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Pohodlné ručné čistenie filtra
- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
- Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|Oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,75
|Trieda prachu sekundárneho filtra
|H
|Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²)
|3
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|124
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|124,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|855 x 760 x 1869
Výbava
- Hlavný filter: Vreckový filter
- Sekundárny filter: Patrónový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Pre stredné až veľké množstvo jemných a hrubých triesok