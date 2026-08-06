Priemyselný vysávač IVR 100/30 Sc H ACD
IVR 100/30 Sc H ACD na mobilné a stacionárne vysávanie stredného množstva jemných, hrubých, horľavých a nebezpečných pevných materiálov v nevýbušných priestoroch.
Robustný priemyselný vysávač IVR 100/30 Sc H ACD je vhodný na mobilné aj stacionárne použitie v nevýbušných priestoroch a zvládne náročné aplikácie v trojzmennej prevádzke. Trojfázový vysávač na striedavý prúd s filtrom triedy prachu M je vhodný na vysávanie stredných množstiev jemných, horľavých a nebezpečných (OEL ≥ 0,1 mg/m³) triesok a prachu, veľkých triesok, piesku alebo abrazíva. Vďaka ručnému čisteniu filtra umývateľného, odolného vreckového filtra s konštantne vysokým sacím výkonom a konštrukcii nenáročnej na údržbu spĺňa vysávač ďalšie dôležité priemyselné požiadavky pri zachovaní nízkej hladiny hluku počas prevádzky. Ergonomický odstavný vozík a polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku zaisťujú jednoduché, bezpečné a bezprašné vyprázdňovanie 100 l rolovacieho kontajnera. Priamo poháňaný motor s nízkym opotrebením s menovitým príkonom 3 kW a výkonným, energeticky účinným dúchadlom s bočným kanálom (IE2) s optimalizovanou geometriou kolies pre vysoké podtlaky zaisťujú tichú hladinu hluku počas prevádzky s vysokým sacím výkonom.
Vlastnosti a výhody
ACD – Použiteľné na horľavý prachPre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilnéS praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 3 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Pohodlné ručné čistenie filtra
- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
- Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vysávanie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|Oceľ
|menovitý príkon (kW)
|3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|62
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,75
|Trieda prachu sekundárneho filtra
|H
|Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²)
|3
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|180
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|180,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|855 x 760 x 2655
Výbava
- Hlavný filter: Vreckový filter
- Sekundárny filter: Patrónový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Pre veľké množstvo jemného a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Pre veľké množstvo pevných látok, ako sú jemné a hrubé triesky, piesok, abrazíva