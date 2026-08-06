Priemyselný vysávač IVR 100/30 Sc M ACD

IVR 100/30 Sc M ACD na mobilné a stacionárne vysávanie stredných množstiev jemných, hrubých, horľavých a nebezpečných pevných materiálov v nevýbušných priestoroch.

Robustný priemyselný vysávač IVR 100/30 Sc M ACD je vhodný na mobilné aj stacionárne použitie v nevýbušných priestoroch a zvládne náročné aplikácie v trojzmennej prevádzke. Trojfázový vysávač na striedavý prúd s filtrom triedy prachu M je vhodný na vysávanie stredných množstiev jemných, horľavých a nebezpečných (OEL ≥ 0,1 mg/m³) triesok a prachu, veľkých triesok, piesku alebo abrazíva. Vďaka ručnému čisteniu filtra umývateľného, ​​odolného vreckového filtra s konštantne vysokým sacím výkonom a konštrukcii nenáročnej na údržbu spĺňa vysávač ďalšie dôležité priemyselné požiadavky pri zachovaní nízkej hladiny hluku počas prevádzky. Ergonomický odstavný vozík a polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku zaisťujú jednoduché, bezpečné a bezprašné vyprázdňovanie 100 l rolovacieho kontajnera. Priamo poháňaný motor s nízkym opotrebením s menovitým príkonom 3 kW a výkonným, energeticky účinným dúchadlom s vývevou (IE2) s optimalizovanou geometriou kolies pre vysoké podtlaky zaisťujú nízku hladinu zvuku počas prevádzky s vysokým sacím výkonom.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/30 Sc M ACD: ACD – Použiteľné na horľavý prach
ACD – Použiteľné na horľavý prach
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/30 Sc M ACD: Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/30 Sc M ACD: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
S výkonom 3 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Pohodlné ručné čistenie filtra
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
  • Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
  • Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 88 / 315
Vysávanie (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby Oceľ
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 62
Dĺžka kábla (m) 7,5
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,75
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 159
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 159,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 915 x 760 x 1975

Výbava

  • Hlavný filter: Vreckový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/30 Sc M ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/30 Sc M ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/30 Sc M ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/30 Sc M ACD

Video

Oblasti využitia
  • Pre veľké množstvo jemného a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pre veľké množstvo pevných látok, ako sú jemné a hrubé triesky, piesok, abrazíva
Príslušenstvo