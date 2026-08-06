Priemyselný vysávač IVR 100/40 Sc H ACD

IVR 100/40 Sc H ACD poskytuje vysoký plniaci objem pri pomerne malej podlahovej ploche. Vhodný na vysávanie horľavého prachu. Pre použitie v nevýbušných priestoroch.

Super kompaktná trieda pre použitie v nevýbušných priestoroch! Napriek vysokému objemu plnenia má IVR 100/40 Sc H ACD relatívne malý pôdorys, vďaka čomu je ideálny na použitie vo výrobných halách s obmedzeným priestorom. Vnútorný zosilnený vreckový filter (trieda prachového filtra M) s veľkou filtračnou plochou (1,75 m²) a účinným čistením filtra, ako aj cyklónovým predseparačným systémom zaisťujú spoľahlivé zachytávanie jemného a dokonca aj horľavého prachu. Hadica na kompenzáciu tlaku a držiak zabezpečujú bezprašné vysávanie priamo do vrecka na odpad. Nádoba je pripojená k vysávaču pomocou nastavovacieho mechanizmu, ktorý možno pre väčšie pohodlie ovládať vo vzpriamenej polohe. Hluk generovaný strojom je udržiavaný na pohodlnej úrovni vďaka integrovanému tlmiču. Robustná konštrukcia a dúchadlo s bočným kanálom, ktoré nepodlieha opotrebovaniu, zaisťujú dlhú životnosť – aj pri nepretržitom priemyselnom používaní.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/40 Sc H ACD: ACD – Použiteľné na horľavý prach
ACD – Použiteľné na horľavý prach
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/40 Sc H ACD: Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/40 Sc H ACD: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
S výkonom 4 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Pohodlné ručné čistenie filtra
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
  • Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
  • Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 138 / 495
Vysávanie (mbar/kPa) 140 / 14
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby Oceľ
menovitý príkon (kW) 4,7
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 71
Dĺžka kábla (m) 7,5
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,75
Trieda prachu sekundárneho filtra H
Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²) 3
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 205
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 205,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 855 x 760 x 2380

Výbava

  • Hlavný filter: Vreckový filter
  • Sekundárny filter: Patrónový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/40 Sc H ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/40 Sc H ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/40 Sc H ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/40 Sc H ACD

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