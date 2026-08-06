Priemyselný vysávač IVR 100/40 Sc M ACD
IVR 100/40 Sc M ACD poskytuje vysoký plniaci objem pri pomerne malej podlahovej ploche. Vhodný na vysávanie horľavého prachu. Pre použitie v nevýbušných priestoroch.
Super kompaktná trieda pre použitie v nevýbušných priestoroch! Napriek vysokému plniacemu objemu má IVR 100/40 Sc M ACD relatívne malé rozmery, vďaka čomu je ideálny na použitie vo výrobných halách s obmedzeným priestorom. Vnútorný zosilnený vreckový filter (trieda prachového filtra M) s veľkou filtračnou plochou (1,75 m²) a účinným čistením filtra, ako aj cyklónovým predseparačným systémom zaisťujú spoľahlivé zachytávanie jemného a dokonca aj horľavého prachu. Hadica na kompenzáciu tlaku a držiak zabezpečujú bezprašné vysávanie priamo do vrecka na odpad. Nádoba je pripojená k vysávaču pomocou nastavovacieho mechanizmu, ktorý možno pre väčšie pohodlie ovládať vo vzpriamenej polohe. Hluk generovaný strojom je udržiavaný na pohodlnej úrovni vďaka integrovanému tlmiču. Robustná konštrukcia a dúchadlo s bočným kanálom, ktoré nepodlieha opotrebovaniu, zaisťujú dlhú životnosť – aj pri nepretržitom priemyselnom používaní.
Vlastnosti a výhody
ACD – Použiteľné na horľavý prachPre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilnéS praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 4 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Pohodlné ručné čistenie filtra
- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
- Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Vysávanie (mbar/kPa)
|140 / 14
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|Oceľ
|menovitý príkon (kW)
|4,7
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|71
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,75
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|184
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|184,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|915 x 760 x 2095
Výbava
- Hlavný filter: Vreckový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
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