Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Výkonný priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set na vysávanie jemného prachu. Ideálny na údržbové čistenie v dielňach a výrobných halách.
Extra nízky a kompaktný priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set s filtračnou technológiou prachovej triedy M, ktorá zaisťuje bezpečné vysávanie malých množstiev jemných triesok, ako aj horľavých a nebezpečných prachov (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustná konštrukcia a malý formát vysávača zabezpečujú dlhú životnosť v náročných každodenných prevádzkach v priemyselnom prostredí. Vďaka dvom výkonným obtokovým motorom je stroj ideálny na údržbové čistenie v dielňach alebo výrobných halách. Vnútorný zosilnený vreckový filter s veľkou filtračnou plochou (1,4 m²) a účinným čistením filtra, ako aj cyklónový predseparačný systém zabezpečujú spoľahlivé vysávanie jemného prachu. Zberná nádrž z nehrdzavejúcej ocele je k vysávaču pripojená pomocou praktického a ľahko ovládateľného mechanizmu. Inteligentné tlmenie hluku znižuje prevádzkový hluk bez kompromisov vo výkone. Vďaka vysoko kvalitným kolesám a malým rozmerom zaujme sada IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set vynikajúcou manévrovateľnosťou a maximálnou všestrannosťou.
Vlastnosti a výhody
ACD – Použiteľné na horľavý prachPre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilnéS praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. Napriek svojmu veľmi kompaktnému dizajnu ponúka množstvo možností na prenášanie príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátoraPre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Pohodlné ručné čistenie filtra
- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu
- Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vysávanie (mbar/kPa)
|235 / 23
|Objem nádoby (l)
|35
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,4
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|55,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|58,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|740 x 580 x 1088
Výbava
- Hlavný filter: Vreckový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Áno
Video
Oblasti využitia
- Pre malé množstvá horľavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)