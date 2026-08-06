Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set

Výkonný priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set na vysávanie jemného prachu. Ideálny na údržbové čistenie v dielňach a výrobných halách.

Extra nízky a kompaktný priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set s filtračnou technológiou prachovej triedy M, ktorá zaisťuje bezpečné vysávanie malých množstiev jemných triesok, ako aj horľavých a nebezpečných prachov (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustná konštrukcia a malý formát vysávača zabezpečujú dlhú životnosť v náročných každodenných prevádzkach v priemyselnom prostredí. Vďaka dvom výkonným obtokovým motorom je stroj ideálny na údržbové čistenie v dielňach alebo výrobných halách. Vnútorný zosilnený vreckový filter s veľkou filtračnou plochou (1,4 m²) a účinným čistením filtra, ako aj cyklónový predseparačný systém zabezpečujú spoľahlivé vysávanie jemného prachu. Zberná nádrž z nehrdzavejúcej ocele je k vysávaču pripojená pomocou praktického a ľahko ovládateľného mechanizmu. Inteligentné tlmenie hluku znižuje prevádzkový hluk bez kompromisov vo výkone. Vďaka vysoko kvalitným kolesám a malým rozmerom zaujme sada IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set vynikajúcou manévrovateľnosťou a maximálnou všestrannosťou.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: ACD – Použiteľné na horľavý prach
ACD – Použiteľné na horľavý prach
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. Napriek svojmu veľmi kompaktnému dizajnu ponúka množstvo možností na prenášanie príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set: Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Pohodlné ručné čistenie filtra
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
  • Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu
  • Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 144 / 520
Vysávanie (mbar/kPa) 235 / 23
Objem nádoby (l) 35
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 68
Dĺžka kábla (m) 10
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,4
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 55,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 58,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 740 x 580 x 1088

Výbava

  • Hlavný filter: Vreckový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Áno
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set

Video

Oblasti využitia
  • Pre malé množstvá horľavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Príslušenstvo