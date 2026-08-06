Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc H ACD

Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc H ACD, vhodný pre nepretržitú prevádzku v nevýbušných priestoroch. Na bezpečné vysávanie horľavých a nebezpečných druhov prachu a triesok.

Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc H ACD je možné použiť v mobilných aj stacionárnych aplikáciách v nevýbušných priestoroch, je vybavený technológiou filtra prachovej triedy H, ktorá zaisťuje bezpečné vysávanie malých množstiev jemných triesok a horľavých a nebezpečných druhov prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Stroj je vybavený menovitým príkonom 3 kW, trojfázovým motorom nenáročným na údržbu a výkonným, energeticky účinným dúchadlom s bočným kanálom (IE2), vďaka čomu je ideálny pre nepretržitú trojzmennú prevádzku. Ergonomický odstavný vozík umožňuje pohodlné vyprázdnenie 60 l nádoby bez toho, aby ste museli demontovať hnaciu hlavu. Súčasťou nízkoprašného vyprázdňovacieho systému je aj polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku, čím je zaistená aj bezpečná likvidácia. Vďaka odolnému, umývateľnému vreckovému filtru a jednoduchému, manuálnemu čisteniu filtra pomocou vytriasacej páky je zaručený konštantný sací výkon po celú dobu. Zvukovo tlmená pohonná jednotka zabezpečuje tichú prevádzku.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc H ACD: ACD – Použiteľné na horľavý prach
ACD – Použiteľné na horľavý prach
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc H ACD: Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. Napriek svojmu veľmi kompaktnému dizajnu ponúka množstvo možností na prenášanie príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc H ACD: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
S výkonom 3 kW a pozvoľným rozbehom na vysávanie malého množstva prachu a pevných materiálov. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Pohodlné ručné čistenie filtra
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
  • Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
  • Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 88 / 312
Vysávanie (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby Oceľ
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 62
Dĺžka kábla (m) 7,5
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,75
Trieda prachu sekundárneho filtra H
Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²) 3
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 166
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 166,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 855 x 760 x 1959

Výbava

  • Hlavný filter: Vreckový filter
  • Sekundárny filter: Patrónový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc H ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc H ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc H ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc H ACD

Video

Oblasti využitia
  • Pre malé množstvá horľavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pre menšie množstvá jemných triesok a prachu
Príslušenstvo