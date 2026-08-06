Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc M ACD
Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc M ACD, vhodný pre nepretržitú prevádzku v nevýbušných priestoroch. Na bezpečné vysávanie horľavých a nebezpečných druhov prachu a triesok.
Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc M ACD je možné použiť v mobilných aj stacionárnych aplikáciách v nevýbušných priestoroch, je vybavený technológiou filtra prachovej triedy M, ktorá zaisťuje bezpečné vysávanie malého množstva jemných triesok a horľavých a nebezpečných druhov prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). S menovitým príkonom 3 kW je stroj vybavený trojfázovým motorom nenáročným na údržbu a výkonným, energeticky účinným dúchadlom s bočným kanálom (IE2) a je ideálny pre nepretržitú trojzmennú prevádzku. Ergonomický odstavný vozík umožňuje pohodlné vyprázdnenie 60 l nádoby bez toho, aby ste museli demontovať hnaciu hlavu. Nízkoprašný systém vyprázdňovania dopĺňa polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku, ktoré zaisťuje aj bezpečnú likvidáciu. Vďaka odolnému, umývateľnému vreckovému filtru a jednoduchému, manuálnemu čisteniu filtra pomocou vytriasacej páky je zaručený konštantný sací výkon po celú dobu. Zvukovo tlmená pohonná jednotka zabezpečuje tichú prevádzku.
Vlastnosti a výhody
ACD – Použiteľné na horľavý prachPre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilnéS praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. Napriek svojmu veľmi kompaktnému dizajnu ponúka množstvo možností na prenášanie príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 3 kW a pozvoľným rozbehom na vysávanie malého množstva prachu a pevných materiálov. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Pohodlné ručné čistenie filtra
- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
- Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|88 / 312
|Vysávanie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádoby (l)
|60
|Materiál nádoby
|Oceľ
|menovitý príkon (kW)
|3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|62
|Dĺžka kábla (m)
|7,5
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,75
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|142
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|142,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|855 x 760 x 1675
Výbava
- Hlavný filter: Vreckový filter
- Sekundárny filter: Patrónový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Pre malé množstvá horľavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Pre menšie množstvá jemných triesok a prachu