Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc M ACD

Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc M ACD, vhodný pre nepretržitú prevádzku v nevýbušných priestoroch. Na bezpečné vysávanie horľavých a nebezpečných druhov prachu a triesok.

Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc M ACD je možné použiť v mobilných aj stacionárnych aplikáciách v nevýbušných priestoroch, je vybavený technológiou filtra prachovej triedy M, ktorá zaisťuje bezpečné vysávanie malého množstva jemných triesok a horľavých a nebezpečných druhov prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). S menovitým príkonom 3 kW je stroj vybavený trojfázovým motorom nenáročným na údržbu a výkonným, energeticky účinným dúchadlom s bočným kanálom (IE2) a je ideálny pre nepretržitú trojzmennú prevádzku. Ergonomický odstavný vozík umožňuje pohodlné vyprázdnenie 60 l nádoby bez toho, aby ste museli demontovať hnaciu hlavu. Nízkoprašný systém vyprázdňovania dopĺňa polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku, ktoré zaisťuje aj bezpečnú likvidáciu. Vďaka odolnému, umývateľnému vreckovému filtru a jednoduchému, manuálnemu čisteniu filtra pomocou vytriasacej páky je zaručený konštantný sací výkon po celú dobu. Zvukovo tlmená pohonná jednotka zabezpečuje tichú prevádzku.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc M ACD: ACD – Použiteľné na horľavý prach
ACD – Použiteľné na horľavý prach
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc M ACD: Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. Napriek svojmu veľmi kompaktnému dizajnu ponúka množstvo možností na prenášanie príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc M ACD: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
S výkonom 3 kW a pozvoľným rozbehom na vysávanie malého množstva prachu a pevných materiálov. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Pohodlné ručné čistenie filtra
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
  • Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
  • Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 88 / 312
Vysávanie (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby Oceľ
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 62
Dĺžka kábla (m) 7,5
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,75
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 142
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 142,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 855 x 760 x 1675

Výbava

  • Hlavný filter: Vreckový filter
  • Sekundárny filter: Patrónový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc M ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc M ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc M ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 60/30 Sc M ACD

Video

Oblasti využitia
  • Pre malé množstvá horľavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pre menšie množstvá jemných triesok a prachu
Príslušenstvo