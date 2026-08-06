Priemyslený vysávač IVR 60/24-2 Sc H ACD

Na bezpečné vysávanie horľavého a nebezpečného prachu a triesok: obratný, robustný IVR 60/24-2 Sc H ACD na prevádzku v nevýbušných priestoroch.

Na použitie v nevýbušných priestoroch: hlavným účelom priemyselného vysávača IVR 60/24-2 Sc H ACD s menovitým príkonom 2,4 kW je bezpečné vysávanie horľavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) a jemných pilín. S príkonom striedavého prúdu a účinným filtrom triedy prachu H je tento obratný priemyselný vysávač vybavený umývateľným, odolným vreckovým filtrom so zvarenými švami a účinným ručným čistením filtra. To zaisťuje, že sací výkon cez dve obtokové turbíny je udržiavaný na konštantne vysokej úrovni. S objemom nádoby 60 litrov je stroj ideálny pre menšie množstvá. Polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku zaisťuje bezprašné vyprázdňovanie a bezpečnú likvidáciu nasávaného odpadu, pričom odstavný vozík eliminuje potrebu odstraňovania hnacej hlavy. Zvukovo tlmená pohonná jednotka zaisťuje tichý chod, zatiaľ čo podvozok poskytuje maximálnu manévrovateľnosť na mieste použitia.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVR 60/24-2 Sc H ACD: ACD – Použiteľné na horľavý prach
ACD – Použiteľné na horľavý prach
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVR 60/24-2 Sc H ACD: Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. Napriek svojmu veľmi kompaktnému dizajnu ponúka množstvo možností na prenášanie príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVR 60/24-2 Sc H ACD: Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Pohodlné ručné čistenie filtra
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
  • Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
  • Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby Oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 68
Dĺžka kábla (m) 10
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,75
Trieda prachu sekundárneho filtra H
Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²) 3
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 112
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 112,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 855 x 760 x 1576

Výbava

  • Hlavný filter: Vreckový filter
  • Sekundárny filter: Patrónový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVR 60/24-2 Sc H ACD
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVR 60/24-2 Sc H ACD
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVR 60/24-2 Sc H ACD
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVR 60/24-2 Sc H ACD

Video

Oblasti využitia
  • Pre malé množstvá horľavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Pre menšie množstvá jemných triesok a prachu
Príslušenstvo