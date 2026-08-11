Recyklačný systém WRB 4000 Bio
WRB 4000 Bio premení až 4 000 litrov odpadovej vody z umývacích systémov vozidiel na čistú regenerovanú vodu a vráti ju späť do cirkulačného systému. To všetko bez akýchkoľvek chemikálií.
Vďaka biologickému systému čistenia odpadových vôd WRB 4000 Bio od nášho partnera aquadetox je možné v umývačkách automobilov a úžitkových vozidiel ušetriť až 98 percent pitnej vody. Systém prirodzeným spôsobom vyčistí až 4 000 litrov kontaminovanej odpadovej vody za hodinu a vráti ju do vodného cyklu umývačky vozidiel ako upravenú regenerovanú vodu. Voda, ktorá je úplne vyčistená bez akýchkoľvek chemických prísad, zaujme svojou vysokou kvalitou – nie je zakalená ani nepríjemný zápach. Vďaka kompaktnému dizajnu je možné systém WRB 4000 Bio inštalovať aj v stiesnených priestoroch a bez rozsiahlych zemných prác. Nemáte miesto na podzemné zariadenie? Žiadny problém: Našu kompletnú technológiu čistenia odpadových vôd je možné jednoducho inštalovať nad zem. Pre väčšiu flexibilitu a mobilitu ponúkame našu osvedčenú technológiu nádrží – vrátane WRB Bio – ako komplexné riešenie typu „plug-and-play“. Jednoducho si vyberte vhodnú veľkosť (20, 30 alebo 40 stôp) a využite rýchlu a priestorovo úspornú inštaláciu, ktorú je možné vykonať kdekoľvek.
Vlastnosti a výhody
Biologické čistenie odpadových vôd
- Vďaka použitiu BioCubes obsahujúcich mikroorganizmy.
- Bez použitia vločkovacích prostriedkov a iných chemikálií.
Vynikajúca kvalita regenerovanej vody
- Žiadne zakalenie ani zápach.
- Ušetrí až 98 % pitnej vody.
Konzervatívne využívanie cenných zdrojov
- Vynikajúci pomer cena/úžitok.
- Dlhodobá investícia pre viac výhod.
Kompaktná konštrukcia
- Inštalácia je možná aj vo veľmi stiesnených pomeroch.
- Už dostupné štrkové filtre sa dajú jednoducho dodatočne namontovať.
- Dodatočná montáž pre náročných zemných prác.
S typovým schválením
- Maximálna recyklácia podľa dodatku 49 nariadenia o odpadových vodách.
- Odlučovač oleja nie je potrebný.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|4000
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2000 x 1000 x 2100
Oblasti využitia
- Na biologické čistenie odpadových vôd v automatických portálových umývačkách automobilov a úžitkových vozidiel a samoobslužných umývacích systémoch