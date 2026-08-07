AT
Na pohodlnú a jednoduchú kontrolu a prispôsobenie tlaku v pneumatikách: Air Tower AT značky Kärcher. Zariadenie z radu zariadení obslužného priestoru na zatraktívnenie vašej prevádzky.
Zo zariadeniami obslužného priestoru značky Kärcher ponúknete vašim zákazníkom doplnkové služby a zvýšite atraktivitu vašej prevádzky. Air Tower AT na komfortnú kontrolu a nastavenie správneho tlaku v pneumatikách (až do 8 barov) je vybavený jednoducho a individuálne programovateľným elektronickým mincovníkom. Ten umožňuje tak použitie rôznych typov mincí a žetónov, ako aj voľne voliteľné doby chodu. Pritom je možné plynulé nastavovanie až do 7 minút chodu, a tým prispôsobenie vašim potrebám a lokálnym danostiam vašej prevádzky.
Vlastnosti a výhody
Digitálny ukazovateľ tlaku do 8 barovPresné nastavenie správneho tlaku v pneumatikách. Jednoduchá a pohodlná manipulácia sa postará o to, aby sa vaši zákazníci k vám vracali.
Elektronický mincovníkIndividuálne a jednoduché programovanie. Použitie rôznych typov mincí a žetónov iba s jedným mincovníkom je bez problémov.
Programovateľná doba choduPlynulé nastavenie doby chodu do 7 minút. Pre individuálne prispôsobenie miestnym danostiam.
Špecifikácie
Technické údaje
|Trieda krytia
|IP44
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Príkon (kW)
|0,45
Oblasti využitia
- Air Tower na kontrolu a nastavenie správneho tlaku v pneumatikách