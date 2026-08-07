AT Fp
Tlakomer na pneumatiky Air Tower AT Fp chránený pred mrazom a vhodný na prevádzku v zime. Zariadenie obslužného priestoru na presnú a bezpečnú kontrolu a nastavenie správneho tlaku v pneumatikách až do 8 barov.
Preverenie tlaku v pneumatikách patrí pre mnohých zákazníkov k štandardnému postupu po umytí vozidla. So zariadením Air Tower AT Fp, tlakomerom na pneumatiky chráneným pred mrazom, od firmy Kärcher, ponúknete vašim zákazníkom túto dôležitú službu, čím si zabezpečíte, že sa k vám opäť vrátia. Naše zariadenie obslužného priestoru okrem iného presviedča svojím elektronickým mincovníkom, ktorý spracuje tak mince ako aj žetóny, a jednoduchým programovaním na mieru. Dobu chodu je okrem toho možné plynulo nastaviť až do 7 minút podľa individuálnych potrieb. Nastavený tlak pneumatík (až do 8 barov) sa zobrazuje na digitálnom displeji.
Vlastnosti a výhody
Digitálny ukazovateľ tlaku do 8 barovPresné nastavenie správneho tlaku v pneumatikách. Jednoduchá a pohodlná manipulácia sa postará o to, aby sa vaši zákazníci k vám vracali.
Elektronický mincovníkIndividuálne a jednoduché programovanie. Použitie rôznych typov mincí a žetónov iba s jedným mincovníkom je bez problémov.
Programovateľná doba choduPlynulé nastavenie doby chodu do 7 minút. Pre individuálne prispôsobenie miestnym danostiam.
Špecifikácie
Technické údaje
|Trieda krytia
|IP44
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Príkon (kW)
|0,45
Oblasti využitia
- Air Tower s ochranou pred mrazom na kontrolu a nastavenie správneho tlaku v pneumatikách