AWT
Tlakomer na pneumatiky a dávkovač vody v jednom: Pomocou Air Water Tower AWT z portfólia zariadení obslužného priestoru pohodlne prispôsobíte tlak v pneumatikách a jednoducho naplníte nádobku ostrekovača vodou.
Air Water Tower AWT splní naraz 2 želania zákazníka. Na jednej strane je k dispozícii pohodlne a jednoducho ovládateľný tlakomer na pneumatiky s možnosťou prispôsobiť tlak až do 8 barov. A na druhej strane dodáva zabudovaný dávkovač vody kedykoľvek čistú vodu, napríklad na naplnenie nádržky ostrekovača. Takto budete profitovať zo zákazníkov, ktorým sa váš servis páči, a preto sa k vám radi vracajú, ako aj z uprataného vzhľadu vašej prevádzky, pretože krhly a iné nádoby už patria minulosti. Toto zariadenie z nášho portfólia zariadení obslužného priestoru disponuje jednoduchým a individuálne programovateľným elektronickým mincovníkom na rôzne typy mincí a žetónov. Aj dobu chodu je možné plynulo prestavovať až do dĺžky 7 minút.
Vlastnosti a výhody
Zabudovaný dávkovač vodyPohodlný odber vody bez námahy. Prevádzka ostane uprataná, pretože nie sú potrebné krhly a podobné nádoby.
Elektronický mincovníkIndividuálne a jednoduché programovanie. Použitie rôznych typov mincí a žetónov iba s jedným mincovníkom je bez problémov.
Programovateľná doba choduPlynulé nastavenie doby chodu do 7 minút. Pre individuálne prispôsobenie miestnym danostiam.
Špecifikácie
Technické údaje
|Trieda krytia
|IP44
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Príkon (kW)
|0,45
Oblasti využitia
- Air Water Tower na pohodlné nastavenie vhodného tlaku v pneumatikách a so zabudovaným dávkovačom vody