AWT

Tlakomer na pneumatiky a dávkovač vody v jednom: Pomocou Air Water Tower AWT z portfólia zariadení obslužného priestoru pohodlne prispôsobíte tlak v pneumatikách a jednoducho naplníte nádobku ostrekovača vodou.

Air Water Tower AWT splní naraz 2 želania zákazníka. Na jednej strane je k dispozícii pohodlne a jednoducho ovládateľný tlakomer na pneumatiky s možnosťou prispôsobiť tlak až do 8 barov. A na druhej strane dodáva zabudovaný dávkovač vody kedykoľvek čistú vodu, napríklad na naplnenie nádržky ostrekovača. Takto budete profitovať zo zákazníkov, ktorým sa váš servis páči, a preto sa k vám radi vracajú, ako aj z uprataného vzhľadu vašej prevádzky, pretože krhly a iné nádoby už patria minulosti. Toto zariadenie z nášho portfólia zariadení obslužného priestoru disponuje jednoduchým a individuálne programovateľným elektronickým mincovníkom na rôzne typy mincí a žetónov. Aj dobu chodu je možné plynulo prestavovať až do dĺžky 7 minút.

Vlastnosti a výhody
Doplnková výbava AWT: Zabudovaný dávkovač vody
Zabudovaný dávkovač vody
Pohodlný odber vody bez námahy. Prevádzka ostane uprataná, pretože nie sú potrebné krhly a podobné nádoby.
Doplnková výbava AWT: Elektronický mincovník
Elektronický mincovník
Individuálne a jednoduché programovanie. Použitie rôznych typov mincí a žetónov iba s jedným mincovníkom je bez problémov.
Doplnková výbava AWT: Programovateľná doba chodu
Programovateľná doba chodu
Plynulé nastavenie doby chodu do 7 minút. Pre individuálne prispôsobenie miestnym danostiam.
Špecifikácie

Technické údaje

Trieda krytia IP44
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Príkon (kW) 0,45
Oblasti využitia
  • Air Water Tower na pohodlné nastavenie vhodného tlaku v pneumatikách a so zabudovaným dávkovačom vody