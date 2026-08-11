Čistič rohoží M 80
Čistenie, ktoré vás nadchne: Čistič rohoží dôkladne vyčistí rohože až do šírky 80 cm bez vody.
Čistič rohoží pomocou svojich výkonných kief a absolútne bez vody jemne, ale efektívne odstraňuje nečistoty, ktoré sa hromadia v autokobercoch. V porovnaní s bežnými strojmi má čistič extra široký vstupný otvor, ktorý pojme rohože až do šírky 80 centimetrov. Dobu chodu je možné ľubovoľne nastavovať až do maximálne 10 minút. Elektronický akceptor mincí je možné naprogramovať na rôzne mince a žetóny spôsobom, ktorý je rýchly a špecifický pre danú aplikáciu. Držiak podložky, ktorý je k dispozícii ako voliteľný doplnok, zvyšuje pohodlie pri upratovaní, zatiaľ čo voliteľný kryt proti dažďu minimalizuje množstvo dažďovej vody, ktorá sa dostane do stroja. Tento produkt určite zapôsobí na vašich zákazníkov a zvýši ich záujem o Vaše služby!
Vlastnosti a výhody
Výkonné kefyRýchle a dôkladné čistenie rohoží zaručené pre všetkých zákazníkov umývacieho centra.
Široká zásuvná šachtaEfektívne čistenie koberčekov do šírky 80 centimetrov.
Elektronický mincovníkIndividuálne a jednoduché programovanie. Prijíma rôzne druhy mincí a žetónov.
Programovateľná doba chodu
- Plynulé nastavenie doby chodu do 10 minút.
- Pre individuálne prispôsobenie miestnym danostiam.
Rohože sa napájajú spredu
- Špina neostáva ležať na zariadení.
- Čistý vzhľad.
Násypka na špinu
- Špina padá okamžite do zbernej nádoby.
- Zaručuje vždy čisté koberčeky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Trieda krytia
|IP44
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
Oblasti využitia
- Suché čistenie rohoží na čerpacích staniciach a samoobslužných umývacích centrách