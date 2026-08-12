Čistič rohoží M 80 Sm
Čistenie stlačením tlačidla: Čistič rohoží dôkladne vyčistí rohože až do šírky 80 cm bez vody.
Čistič rohoží pomocou svojich výkonných kief a absolútne bez vody jemne, ale efektívne odstraňuje nečistoty, ktoré sa hromadia v autokobercoch. V porovnaní s bežnými strojmi má čistič extra široký vstupný otvor, ktorý pojme rohože až do šírky 80 centimetrov. Dobu chodu je možné ľubovoľne nastavovať až do maximálne 10 minút. Stroj sa spustí stlačením štartovacieho tlačidla. Držiak podložky, ktorý je k dispozícii ako voliteľný doplnok, zvyšuje pohodlie pri upratovaní, zatiaľ čo voliteľný kryt proti dažďu minimalizuje množstvo dažďovej vody, ktorá sa dostane do stroja.
Vlastnosti a výhody
Výkonné kefyRýchle a dôkladné čistenie rohoží zaručené pre všetkých zákazníkov umývacieho centra.
Široká zásuvná šachtaEfektívne čistenie koberčekov do šírky 80 centimetrov.
Komfortné spúšťacie tlačidloAko bezplatná služba pre zákazníkov vašej autoumyvárne alebo pre vlastnú potrebu.
Programovateľná doba chodu
- Plynulé nastavenie doby chodu do 10 minút.
- Pre individuálne prispôsobenie miestnym danostiam.
Násypka na špinu
- Špina padá okamžite do zbernej nádoby.
- Zaručuje vždy čisté koberčeky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Trieda krytia
|IP44
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
Oblasti využitia
- Čistenie rohoží bez vody na čerpacích staniciach a samoobslužných umývacích centrách