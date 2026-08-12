Čistič rohoží M 80 Sm

Čistenie stlačením tlačidla: Čistič rohoží dôkladne vyčistí rohože až do šírky 80 cm bez vody.

Čistič rohoží pomocou svojich výkonných kief a absolútne bez vody jemne, ale efektívne odstraňuje nečistoty, ktoré sa hromadia v autokobercoch. V porovnaní s bežnými strojmi má čistič extra široký vstupný otvor, ktorý pojme rohože až do šírky 80 centimetrov. Dobu chodu je možné ľubovoľne nastavovať až do maximálne 10 minút. Stroj sa spustí stlačením štartovacieho tlačidla. Držiak podložky, ktorý je k dispozícii ako voliteľný doplnok, zvyšuje pohodlie pri upratovaní, zatiaľ čo voliteľný kryt proti dažďu minimalizuje množstvo dažďovej vody, ktorá sa dostane do stroja.

Vlastnosti a výhody
Doplnková výbava Čistič rohoží M 80 Sm: Výkonné kefy
Výkonné kefy
Rýchle a dôkladné čistenie rohoží zaručené pre všetkých zákazníkov umývacieho centra.
Doplnková výbava Čistič rohoží M 80 Sm: Široká zásuvná šachta
Široká zásuvná šachta
Efektívne čistenie koberčekov do šírky 80 centimetrov.
Doplnková výbava Čistič rohoží M 80 Sm: Komfortné spúšťacie tlačidlo
Komfortné spúšťacie tlačidlo
Ako bezplatná služba pre zákazníkov vašej autoumyvárne alebo pre vlastnú potrebu.
Programovateľná doba chodu
  • Plynulé nastavenie doby chodu do 10 minút.
  • Pre individuálne prispôsobenie miestnym danostiam.
Násypka na špinu
  • Špina padá okamžite do zbernej nádoby.
  • Zaručuje vždy čisté koberčeky.
Špecifikácie

Technické údaje

Trieda krytia IP44
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Oblasti využitia
  • Čistenie rohoží bez vody na čerpacích staniciach a samoobslužných umývacích centrách
Príslušenstvo