Rozprašovač vône PT
Rozprašovač vône Perfume Tower PT značky Kärcher. Zariadenie obslužného priestoru na jednoduchú a trvalú neutralizáciu nepríjemného zápachu vo vozidlách.
Štyri rôzne vonné esencie sú k dispozícii na efektívnu a rýchlu neutralizáciu nepríjemného zápachu vo vozidlách, napríklad po tabakovom dyme, pomocou zariadenia Perfume Tower PT. Pri výbere vôní sme dbali na široké spektrum, aby sme splnili podľa možnosti každé želanie zákazníka. Nechcené zmiešanie vôní je technicky vylúčené. Elektronický mincovník rovnako ako doba chodu sa dajú jednoducho a individuálne naprogramovať a nastaviť podľa vášho individuálneho želania. Elektronický mincovník sa hodí pre mince ako aj pre žetóny a rovnako ako doba chodu sa dá (plynulo až do 7 minút prevádzkovej doby) rýchlo a jednoducho naprogramovať a nastaviť podľa vašich individuálnych nárokov.
Vlastnosti a výhody
Možné sú štyri vôneNedochádza k zmiešavaniu jednotlivých vôní. Čisté vonné esencie, ktoré zodpovedajú takmer každému vkusu.
Elektronický mincovníkIndividuálne a jednoduché programovanie. Použitie rôznych typov mincí a žetónov iba s jedným mincovníkom je bez problémov.
Programovateľná doba choduPlynulé nastavenie doby chodu do 7 minút. Pre individuálne prispôsobenie miestnym danostiam.
Špecifikácie
Technické údaje
|Trieda krytia
|IP44
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Príkon (kW)
|0,3
|Zmes parfumu a vody (ml/min)
|50
Oblasti využitia
- Perfume Tower na neutralizáciu zápachu v autách