Rozprašovač vône PT Fp

S ochranou proti mrazu: Nepríjemný zápach v interiéri auta zneutralizuje náš mrazuvzdorný rozprašovač vône Perfume Tower PT Fp z radu zariadení obslužného priestoru rýchlo a efektívne.

Existuje veľa dôvodov, prečo v autách vzniká zápach, či už je to fajčením alebo psom, ktorý sa vykúpal v jazierku. Pomocou tohto rozprašovača vône Perfume Tower PT Fp, ktorý je chránený pred mrazom a vhodný aj na prevádzku v zime, zneutralizujú vaši zákazníci nepríjemný zápach rýchlo a jednoducho. Vybrať si môžu zo 4 rôznych vôní, úplne podľa vlastného vkusu a zaručene bez zmiešania jednotlivých esencií. Dobu chodu zariadenia je možné plynulo nastaviť až do dĺžky 7 minút. A aj individuálne programovanie elektronického mincovníka, ktorý rozpoznáva mince a žetóny, je veľmi jednoduché a rýchle.

Vlastnosti a výhody
Doplnková výbava Rozprašovač vône PT Fp: Možné sú štyri vône
Možné sú štyri vône
Nedochádza k zmiešavaniu jednotlivých vôní. Čisté vonné esencie, ktoré zodpovedajú takmer každému vkusu.
Doplnková výbava Rozprašovač vône PT Fp: Elektronický mincovník
Elektronický mincovník
Individuálne a jednoduché programovanie. Použitie rôznych typov mincí a žetónov iba s jedným mincovníkom je bez problémov.
Doplnková výbava Rozprašovač vône PT Fp: Programovateľná doba chodu
Programovateľná doba chodu
Plynulé nastavenie doby chodu do 7 minút. Pre individuálne prispôsobenie miestnym danostiam.
Špecifikácie

Technické údaje

Trieda krytia IP44
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Príkon (kW) 0,3
Zmes parfumu a vody (ml/min) 50
Oblasti využitia
  • Perfume Tower s ochranou pred mrazom na neutralizáciu zápachu v interiéri áut