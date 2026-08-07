Rozprašovač vône PT Fp
S ochranou proti mrazu: Nepríjemný zápach v interiéri auta zneutralizuje náš mrazuvzdorný rozprašovač vône Perfume Tower PT Fp z radu zariadení obslužného priestoru rýchlo a efektívne.
Existuje veľa dôvodov, prečo v autách vzniká zápach, či už je to fajčením alebo psom, ktorý sa vykúpal v jazierku. Pomocou tohto rozprašovača vône Perfume Tower PT Fp, ktorý je chránený pred mrazom a vhodný aj na prevádzku v zime, zneutralizujú vaši zákazníci nepríjemný zápach rýchlo a jednoducho. Vybrať si môžu zo 4 rôznych vôní, úplne podľa vlastného vkusu a zaručene bez zmiešania jednotlivých esencií. Dobu chodu zariadenia je možné plynulo nastaviť až do dĺžky 7 minút. A aj individuálne programovanie elektronického mincovníka, ktorý rozpoznáva mince a žetóny, je veľmi jednoduché a rýchle.
Vlastnosti a výhody
Možné sú štyri vôneNedochádza k zmiešavaniu jednotlivých vôní. Čisté vonné esencie, ktoré zodpovedajú takmer každému vkusu.
Elektronický mincovníkIndividuálne a jednoduché programovanie. Použitie rôznych typov mincí a žetónov iba s jedným mincovníkom je bez problémov.
Programovateľná doba choduPlynulé nastavenie doby chodu do 7 minút. Pre individuálne prispôsobenie miestnym danostiam.
Špecifikácie
Technické údaje
|Trieda krytia
|IP44
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Príkon (kW)
|0,3
|Zmes parfumu a vody (ml/min)
|50
Oblasti využitia
- Perfume Tower s ochranou pred mrazom na neutralizáciu zápachu v interiéri áut