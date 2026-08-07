SB V K!Vac
Výkonný samoobslužný vysávač zaujme maximálnym sacím výkonom, moderným dizajnom a možnosťami bezhotovostnej platby. Ideálny na pohodlné a efektívne čistenie interiéru vozidla.
SB V K!Vac je výkonný samoobslužný vysávač, dostupný v jedno- a dvojpriestorovej verzii. Vďaka kartušovému filtru a manuálnemu čisteniu filtra ponúka o 15 percent vyšší sací výkon ako jeho predchodca a nikdy nestráca sací výkon. Zatiaľ čo podsvietené LED tlačidlá štartu zabezpečujú intuitívne ovládanie, bočný pás, ktorý je možné farebne prispôsobiť, dotvára celkový vzhľad samoobslužného vysávača. Funkcia na stiahnutie hadice so sklenenými vláknami minimalizuje kontakt sacej hadice so zemou, čím pomáha predchádzať vnikaniu nečistôt do vozidla. K dispozícii je možnosť vzduchovej pištole na vyfúknutie nečistôt zo štrbín. Zobrazenie zostávajúceho času zobrazuje, koľko času ešte používateľom zostáva na vysávanie. Flexibilné možnosti platby, ako napríklad terminál na kreditné karty a elektronický prijímač mincí, zvyšujú pohodlie používateľov. Turbíny sa ľahko vymieňajú, čo zjednodušuje údržbu.
Vlastnosti a výhody
2-filtrový systémPatronový filter udržiava konštantne vysoký sací výkon. Integrovaný systém manuálneho čistenia filtra. Bezprašné vyprázdňovanie s voliteľnými filtračnými vreckami.
Individuálne platobné systémyTerminál na kreditné karty a/alebo elektronický prijímač mincí. Štartovacie tlačidlo pre prevádzku bez platobného systému.
Vzduchová pištoľ (voliteľná) na čistenie štrbínFunkcia fúkania na čistenie štrbín (napr. sedadlo a stredová konzola).
Vedenie hadice s integrovaným skleným vláknom
- Minimalizuje kontakt hadice so zemou.
- Zabraňuje vniknutiu nečistôt do vozidla.
- Chráni hadicu pred opotrebovaním.
Špecifikácie
Technické údaje
|Životnosť turbíny (h)
|800
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Napätie (V)
|230
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2031-01-01
Výbava
- Dĺžka sacej hadice: 6290 mm
- Vedenie hadice s integrovaným skleným vláknom
- Sacia hubica
Video
Oblasti využitia
- Manuálne čistenie interiéru vozidla