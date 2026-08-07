Manuálne umývacie zariadenie RBS 6014

Manuálne ovládané 1-kefové umývacie zariadenie s 3-fázovou elektrickou prípojkou (400 V/50 Hz). Na rýchle umývanie úžitkových vozidiel zvonku. Ideálne pre vozové parky do 15 vozidiel.

Naše rozsiahle know-how v oblasti technológie umývania vozidiel bolo základom pre vývoj tohto manuálne ovládaného 1-kefového umývacieho zariadenia (prípojka: 3~/400 V/50 Hz) pre úžitkové vozidlá, ako sú autobusy, ťahače návesov a kamióny, až do celkovej výšky 4,20 m. RBS 6014 je veľmi efektívnym riešením pre vozové parky do 15 vozidiel, obzvlášť jednoducho sa obsluhuje a vďaka 4 kolesám s ľahkým chodom sa bez námahy polohuje a manipuluje. Pritom je možné jednoducho zachytiť aj obrysy vozidiel so sklonom až do 10°. V kefovom ráme sú integrované dve tryskové trubice na zavodňovanie kefy. Tá má počas prevádzky priemer cca 1000 milimetrov a skladá sa z polkruhových segmentov s profilovanými polyetylénovými štetinami; dvojmo uložený kefový hriadeľ je poháňaný hnacím motorom pomocou samonapínacej reťaze. Stabilná konštrukcia odolná proti korózii sa skladá zo zváraného hliníkového rámu. Okrem toho sú zabudované ďalšie nehrdzavejúce komponenty, ako ochrana proti rozstreku zo špeciálneho priehľadného polyesterového materiálu alebo regulačné koliesko z ušľachtilej ocele.

Vlastnosti a výhody
Umývacia linka pre úžitkové vozidlá Manuálne umývacie zariadenie RBS 6014: Nastavovacie koliesko
Nastavovacie koliesko
Umožňuje vertikálne sledovanie obrysov a šikmú polohu. Bez problémov sa dosiahne čelo vozidla s uhlom do 10°.
Umývacia linka pre úžitkové vozidlá Manuálne umývacie zariadenie RBS 6014: Dávkovanie čistiaceho prostriedku
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
Čistiace prostriedky je možné v prípade potreby primiešavať cez dávkovacie čerpadlo.
Umývacia linka pre úžitkové vozidlá Manuálne umývacie zariadenie RBS 6014: Obslužná a bezpečnostná rukoväť
Obslužná a bezpečnostná rukoväť
Rotácie kefy pomáhajú používateľovi pri jednoduchom pohybovaní zariadením smerom dopredu. Ak sa pustí rukoväť, rotácia kefy sa zastaví.
Ľahká hliníková konštrukcia
  • Vysoká odolnosť proti vonkajším vplyvom.
  • Polkruhový kryt spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou.
Štyri veľké kolesá a 2 otočné kolieska
  • Vynikajúca manévrovateľnosť a stabilita.
  • Dôkladné sledovanie stopy počas umývania vozidla.
Špecifikácie

Technické údaje

Výška zariadenia (mm) 4370
Umývacia výška (mm) 4205
Potreba umývacieho miesta (mm) 4620 x 1700 x 1500
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Frekvencia (Hz) 50
Napätie (V) 400

Balenie obsahuje

  • Rozvodná skriňa zariadenia
  • Kolesá, štandardná výška

Výbava

  • Počet umývacích kief: 1 Kus(y)
  • Individuálne vybavenie kefou
  • Zariadenie na nastavenie roviny s nastavovacím kolieskom
  • Riadiace kolesá: 4 Kus(y)
  • Podporné kolesá: 2 Kus(y)
Umývacia linka pre úžitkové vozidlá Manuálne umývacie zariadenie RBS 6014
Oblasti využitia
  • Na manuálne ovládané vonkajšie čistenie úžitkových vozidiel
Čistiace prostriedky