Manuálne umývacie zariadenie RBS 6014
Manuálne ovládané 1-kefové umývacie zariadenie s 3-fázovou elektrickou prípojkou (400 V/50 Hz). Na rýchle umývanie úžitkových vozidiel zvonku. Ideálne pre vozové parky do 15 vozidiel.
Naše rozsiahle know-how v oblasti technológie umývania vozidiel bolo základom pre vývoj tohto manuálne ovládaného 1-kefového umývacieho zariadenia (prípojka: 3~/400 V/50 Hz) pre úžitkové vozidlá, ako sú autobusy, ťahače návesov a kamióny, až do celkovej výšky 4,20 m. RBS 6014 je veľmi efektívnym riešením pre vozové parky do 15 vozidiel, obzvlášť jednoducho sa obsluhuje a vďaka 4 kolesám s ľahkým chodom sa bez námahy polohuje a manipuluje. Pritom je možné jednoducho zachytiť aj obrysy vozidiel so sklonom až do 10°. V kefovom ráme sú integrované dve tryskové trubice na zavodňovanie kefy. Tá má počas prevádzky priemer cca 1000 milimetrov a skladá sa z polkruhových segmentov s profilovanými polyetylénovými štetinami; dvojmo uložený kefový hriadeľ je poháňaný hnacím motorom pomocou samonapínacej reťaze. Stabilná konštrukcia odolná proti korózii sa skladá zo zváraného hliníkového rámu. Okrem toho sú zabudované ďalšie nehrdzavejúce komponenty, ako ochrana proti rozstreku zo špeciálneho priehľadného polyesterového materiálu alebo regulačné koliesko z ušľachtilej ocele.
Vlastnosti a výhody
Nastavovacie kolieskoUmožňuje vertikálne sledovanie obrysov a šikmú polohu. Bez problémov sa dosiahne čelo vozidla s uhlom do 10°.
Dávkovanie čistiaceho prostriedkuČistiace prostriedky je možné v prípade potreby primiešavať cez dávkovacie čerpadlo.
Obslužná a bezpečnostná rukoväťRotácie kefy pomáhajú používateľovi pri jednoduchom pohybovaní zariadením smerom dopredu. Ak sa pustí rukoväť, rotácia kefy sa zastaví.
Ľahká hliníková konštrukcia
- Vysoká odolnosť proti vonkajším vplyvom.
- Polkruhový kryt spoľahlivo chráni používateľa pred striekajúcou vodou.
Štyri veľké kolesá a 2 otočné kolieska
- Vynikajúca manévrovateľnosť a stabilita.
- Dôkladné sledovanie stopy počas umývania vozidla.
Špecifikácie
Technické údaje
|Výška zariadenia (mm)
|4370
|Umývacia výška (mm)
|4205
|Potreba umývacieho miesta (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Frekvencia (Hz)
|50
|Napätie (V)
|400
Balenie obsahuje
- Rozvodná skriňa zariadenia
- Kolesá, štandardná výška
Výbava
- Počet umývacích kief: 1 Kus(y)
- Individuálne vybavenie kefou
- Zariadenie na nastavenie roviny s nastavovacím kolieskom
- Riadiace kolesá: 4 Kus(y)
- Podporné kolesá: 2 Kus(y)
Oblasti využitia
- Na manuálne ovládané vonkajšie čistenie úžitkových vozidiel