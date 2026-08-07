Umývacia linka pre osobné automobily CW 3 Klean!Star
Portálová autoumyváreň Klean!Star je vďaka komplexným možnostiam perfektným riešením pre maximálnu využiteľnosť a nákladovú efektívnosť.
Naša portálová autoumyváreň Klean!Star je vďaka rôznym šírkam priechodov vhodná na umývanie vozidiel rôznych veľkostí a rozchodov. Lineárny umývač kolies s nožnicovým mechanizmom detekuje vozidlá, aj keď sa nenachádzajú v strede. Pre optimálne rozpoznanie kontúr vozidla sú bočné kefy naklonené alebo zablokované až o 15° – pre vynikajúce výsledky čistenia horných častí vozidla, ako aj prahov. Trojstupňový sušič K!Dry s celoplošným sušením zaisťuje perfektný výsledok sušenia bez nežiaduceho kvapkania. Prispôsobené možnosti vysokého tlaku, efektívne programy čistenia a starostlivosti, ako aj silný a účinný čistiaci prostriedok Kärcher Klear!Line dopĺňajú zážitok z umývania.
Vlastnosti a výhody
K!Design – Výrazný dizajn, pokročilá technológiaDostupné buď v dizajne Kärcher alebo v individuálne preferovanej farbe.
K!Dry – Perfektné všestranné sušenieVýkonná 85-stupňová 3-stupňová sušička bez nežiaduceho odkvapkávania. Na univerzálne použitie.
Rozšírená prejazdová šírka vo výške zrkadiel a zariadenia na umývanie koliesViac priestoru na bezpečné a pohodlné polohovanie vozidla. Hodí sa pre vozidlá najrozličnejších veľkostí.
Integrovaná funkcia úspory vody
- Šetrí cenné prírodné zdroje.
- Znižuje prevádzkové náklady.
Inteligentný koncept rámov
- Pre bezpečnú a časovo úspornú montáž zariadenia.
- Nízke náklady na montáž.
Špecifikácie
Technické údaje
|Umývacia výška (mm)
|2100 - 2900
|Šírka priechodu (mm)
|2450 / 2600
|Prípojka čistej vody objem (l/min)
|80
|Prípojka čistej vody tlak (bar)
|4
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2031-01-01
Výbava
- Podsvietené dvere
- Jednotka na umývanie kolies s výškovým nastavením
Oblasti využitia
- Portálová autoumyváreň Klean!Star pre automatické umývanie vozidiel