Umývacia linka pre osobné automobily CW 3 Klean!Star

Portálová autoumyváreň Klean!Star je vďaka komplexným možnostiam perfektným riešením pre maximálnu využiteľnosť a nákladovú efektívnosť.

Naša portálová autoumyváreň Klean!Star je vďaka rôznym šírkam priechodov vhodná na umývanie vozidiel rôznych veľkostí a rozchodov. Lineárny umývač kolies s nožnicovým mechanizmom detekuje vozidlá, aj keď sa nenachádzajú v strede. Pre optimálne rozpoznanie kontúr vozidla sú bočné kefy naklonené alebo zablokované až o 15° – pre vynikajúce výsledky čistenia horných častí vozidla, ako aj prahov. Trojstupňový sušič K!Dry s celoplošným sušením zaisťuje perfektný výsledok sušenia bez nežiaduceho kvapkania. Prispôsobené možnosti vysokého tlaku, efektívne programy čistenia a starostlivosti, ako aj silný a účinný čistiaci prostriedok Kärcher Klear!Line dopĺňajú zážitok z umývania.

Vlastnosti a výhody
Portálová umývacia linka Umývacia linka pre osobné automobily CW 3 Klean!Star: K!Design – Výrazný dizajn, pokročilá technológia
K!Design – Výrazný dizajn, pokročilá technológia
Dostupné buď v dizajne Kärcher alebo v individuálne preferovanej farbe.
Portálová umývacia linka Umývacia linka pre osobné automobily CW 3 Klean!Star: K!Dry – Perfektné všestranné sušenie
K!Dry – Perfektné všestranné sušenie
Výkonná 85-stupňová 3-stupňová sušička bez nežiaduceho odkvapkávania. Na univerzálne použitie.
Portálová umývacia linka Umývacia linka pre osobné automobily CW 3 Klean!Star: Rozšírená prejazdová šírka vo výške zrkadiel a zariadenia na umývanie kolies
Rozšírená prejazdová šírka vo výške zrkadiel a zariadenia na umývanie kolies
Viac priestoru na bezpečné a pohodlné polohovanie vozidla. Hodí sa pre vozidlá najrozličnejších veľkostí.
Integrovaná funkcia úspory vody
  • Šetrí cenné prírodné zdroje.
  • Znižuje prevádzkové náklady.
Inteligentný koncept rámov
  • Pre bezpečnú a časovo úspornú montáž zariadenia.
  • Nízke náklady na montáž.
Špecifikácie

Technické údaje

Umývacia výška (mm) 2100 - 2900
Šírka priechodu (mm) 2450 / 2600
Prípojka čistej vody objem (l/min) 80
Prípojka čistej vody tlak (bar) 4
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Počet fáz prúdu (Ph) 3
Aktualizácie softvéru dostupné do 2031-01-01

Výbava

  • Podsvietené dvere
  • Jednotka na umývanie kolies s výškovým nastavením
Portálová umývacia linka Umývacia linka pre osobné automobily CW 3 Klean!Star
Portálová umývacia linka Umývacia linka pre osobné automobily CW 3 Klean!Star
Portálová umývacia linka Umývacia linka pre osobné automobily CW 3 Klean!Star
Oblasti využitia
  • Portálová autoumyváreň Klean!Star pre automatické umývanie vozidiel
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky