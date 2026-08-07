Umývacia linka pre osobné automobily CW 5 Klean!Star iQ
S našou portálovou umývacou linkou Klean!Star iQ sa umývanie vozidla stane zážitkom: Unikátne funkcie a dizajnové možnosti ohromia aj tých najnáročnejších zákazníkov.
Náš Klean!Star iQ zaujme aj tých najnáročnejších zákazníkov inovatívnymi a jedinečnými funkciami. K!Brush iQ optimálne čistí náročné kontúry vozidla segment po segmente počas umývania kefou. K!Back iQ zaisťuje čistenie zadnej časti vozidla, kedy sa bočné kefy za vozidlom pretočia o 90° a potom naklonia o 15°. K!Planet iQ zaisťuje presné čistenie diskov kolies. Hĺbkové čistenie podľa princípu elektrickej zubnej kefky nasleduje po presnom nastavení výšky kolesa. K!Dry iQ zaručuje dokonalé vysušenie po celom obvode bez nepríjemného kvapkania a je tiež navrhnutý na univerzálne použitie. Prispôsobené možnosti vysokého tlaku, inteligentný koncept osvetlenia, efektívne programy čistenia a starostlivosti, ako aj rad čistiacich prostriedkov Klear!Line dopĺňajú zážitok z umývania.
Vlastnosti a výhody
K!Brush iQ – umývanie kefami segment za segmentomPresné prispôsobenie kief kontúram vozidla. Vynikajúci výsledok čistenia aj pri komplikovaných kontúrach vozidla. Maximálna spokojnosť zákazníkov, ktorá sa odrazí v zvýšení obratu.
K!Back iQ – čistenie zadnej časti vozidla s riadnym otáčanímBočné kefy sa na zadnej časti vozidla otáčajú o 90° a okrem toho sa sklápajú o 15° pre presné sledovanie kontúr. Vynikajúce výsledky čistenia aj na zadnej časti vozidla.
K!Planet iQ – Precízne čistenie ráfikovPresné prispôsobenie výšky a najdôkladnejšie čistenie vďaka nožnicovej mechanike. Vynikajúce výsledky čistenia zvyšujú spokojnosť zákazníkov.
K!Dry iQ – dokonalé všestranné sušenie
- Výkonný, nekonečne variabilný, obrys 135-stupňový sušič bez nepríjemného odkvapkávania.
- Na univerzálne použitie.
K!Design iQ – Výrazný dizajn, pokročilá technológia
- Integrovaný displej fázy prania poskytuje informácie o aktuálnom kroku prania.
- Voliteľné osvetlenie rámu dverí pre pútavý vonkajší efekt.
- Dostupné buď v dizajne Kärcher alebo v individuálne preferovanej farbe.
Integrovaná funkcia úspory vody
- Šetrí cenné prírodné zdroje.
- Znižuje prevádzkové náklady.
Špecifikácie
Technické údaje
|Umývacia výška (mm)
|2100 - 2900
|Šírka priechodu (mm)
|2450 / 2600
|Prípojka čistej vody objem (l/min)
|80
|Prípojka čistej vody tlak (bar)
|4
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Aktualizácie softvéru dostupné do
|2031-01-01
Výbava
- Koncept LED osvetlenia
- Jednotka na umývanie kolies s výškovým nastavením
Oblasti využitia
- Prémiová portálová autoumyváreň Klean!Star iQ pre automatické umývanie vozidiel