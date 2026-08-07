Vozík Classic V
Vozík s umývacím vedrom, držiakom na vrecia, 4-litrovými vedrami a kolieskami s priemerom 80 mm.
Viacúčelový vozík s profesionálnym žmýkačom, úložnými priestormi a držiakom na vrece na zber odpadu. Ideálny na čistenie stredne veľkých plôch, kedy je potrebné mop opláchnuť.
Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť
- Dlhá životnosť produktu: bol navrhnutý tak, aby zaručil dlhú životnosť produktu, bestseller TTS už viac ako 20 rokov
Jednoduchá inštalácia
- Modulárny: komponenty a príslušenstvo umožňujú prispôsobiť systémový vozík všetkým potrebám, dá sa ľahko vymeniť a opraviť
Vysoká kompatibilita
- Kompatibilný s bežnými záložkovými a vreckovými systémami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|10,6
|Hmotnosť balenia (kg)
|12
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|990 x 540 x 1140
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlaha - chemické čistenie