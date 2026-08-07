Vozík Classic V

Vozík s umývacím vedrom, držiakom na vrecia, 4-litrovými vedrami a kolieskami s priemerom 80 mm.

Viacúčelový vozík s profesionálnym žmýkačom, úložnými priestormi a držiakom na vrece na zber odpadu. Ideálny na čistenie stredne veľkých plôch, kedy je potrebné mop opláchnuť.

Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť
  • Dlhá životnosť produktu: bol navrhnutý tak, aby zaručil dlhú životnosť produktu, bestseller TTS už viac ako 20 rokov
Jednoduchá inštalácia
  • Modulárny: komponenty a príslušenstvo umožňujú prispôsobiť systémový vozík všetkým potrebám, dá sa ľahko vymeniť a opraviť
Vysoká kompatibilita
  • Kompatibilný s bežnými záložkovými a vreckovými systémami.
Špecifikácie

Technické údaje

Materiál PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 10,6
Hmotnosť balenia (kg) 12
Rozmery (d x š x v) (mm) 990 x 540 x 1140
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 990 x 540 x 1140
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlaha - chemické čistenie
Príslušenstvo