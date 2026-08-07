Vozík Flexo Mate ExpertPro 50/S
Stredne veľký čistiaci vozík FM ExpertPro 50/ S pre systém čistenia rozprašovaním s ľahko prístupnou nádobou na odpad. Uzavretá priehradka na skladovanie čistiacich prostriedkov.
Stredne veľký, uzavretý čistiaci vozík FM ExpertPro 50/ S zaujme svojimi kompaktnými rozmermi a je tiež ideálny na použitie s rozprašovacou metódou. Modul likvidácie je ľahko prístupný zvonku. Môže sa pohybovať hore a dole podľa potreby a môže pojať vložky do koša rôznych veľkostí. Čistiace náčinie je možné pohodlne skladovať v dvoch 6-litrových vedrách a farebne oddeliť (štandardne je súčasťou balenia jedno modré vedro a jedno červené vedro). Dve 16-litrové výsuvné zásuvky, ktoré je možné umiestniť tak, aby vyhovovali požiadavkám, sú vhodné na pohodlné prenášanie dodatočného vybavenia. Vďaka dodaným spojom Toolflex je možné efektívne integrovať systémy mopu a ďalšie náradie. Podľa potreby môžu byť pripevnené na vonkajšie strany FlexoMate. FlexoLink XL je možné použiť na pripevnenie výstražnej značky alebo WVP 10 Adv. Silné brzdy na dvoch kolesách zaistia vozík aj na šikmom, nerovnom podklade, aby sa zabezpečila stabilita. Ergonomicky výškovo nastaviteľný FlexoGrip znižuje namáhanie ramien a ramien pri tlačení. Okrem toho je možné nastaviť dvere push-to-open pre pravákov alebo ľavákov.
Vlastnosti a výhody
FlexoGrip: ergonomicky výškovo nastaviteľný, odbremeňuje ramená a zápästia od namáhania
Vyraďovací modul s nastaviteľným uhlom výšky 30° pre jednoduché vyprázdňovanie
Uzavretý všade okolo, ideálny na čistenie v hygienicky citlivých priestoroch
Brzdy na dvoch kolesách zaistia vozík aj na svahovitom povrchu
Prípojky Toolflex na vonkajších stranách na pripevnenie čistiaceho náradia
Vďaka kompaktným rozmerom je vozík veľmi manévrovateľný a ľahko sa odkladá
Systém push-to-open zaisťuje intuitívne a jednoduché ovládanie dverí
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Farba
|Antracitová
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|29
|Hmotnosť balenia (kg)
|56,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1200 x 800 x 860
Výbava
- Uzavretý vozík s dvierkami
Video
Príslušenstvo
Vozík Flexo Mate ExpertPro 50/S náhradný diel
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