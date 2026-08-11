Dvojité vedro na kolieskach, Kit Uni Wringer 3 v 1, 30 L
Systém s predelenými vedrami, s objemom 30 l, žmýkačom šetrným k chrbtici. Pre optimálne výsledky čistenia vďaka oddeleniu čistiaceho roztoku a špinavej vody.
Systém vedier s dvojitým priehradkovým priestorom od spoločnosti Kärcher umožňuje optimálne výsledky čistenia podláh v stredne veľkých a veľkých objektoch vďaka praktickému oddeleniu čistiaceho roztoku a špinavej vody. Obzvlášť ľahko sa s ním manipuluje a prepravuje vďaka dvojitej rukoväti a 80 milimetrov veľkým kolieskam. Profesionálny žmýkač, ako aj prítlačná páka systému s dvojitým vedrom sú ergonomicky umiestnené a zabezpečujú prácu šetrnú k chrbtu, rovnako ako výpustné nádoby na vyprázdňovanie bez nutnosti zdvíhania vedra. Hladké povrchy systému s dvojitým vedrom sú vyrobené z recyklovateľného, odolného a prirodzene nehrdzavejúceho polypropylénu a veľmi ľahko sa hygienicky čisto udržiavajú.
Vlastnosti a výhody
Ekologická konštrukcia
- Ekologická, odolná, recyklovateľná verzia vyrobená z polypropylénu
Ergonomický dizajn
- Výpustné nádoby pre ergonomické vyprázdňovanie bez nutnosti zdvíhania vedra
Hygienická manipulácia
- Jednoduché a hygienické vyprázdňovanie špinavej vody vďaka zadnej výpustnej nádobe
- Optimálne výsledky čistenia vďaka oddeleniu čistiaceho roztoku a špinavej vody
Žmýkač šetrný k chrbtu
- Optimálne umiestnenie lisu a prítlačnej páky, aby sa predišlo namáhaniu chrbta používateľa
Jednoduchá údržba a starostlivosť
- Hladké povrchy bez preliačin pre jednoduché a hygienické čistenie
Ergonomická dvojitá rukoväť
- Ergonomická dvojitá rukoväť pre jednoduchú prepravu
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,1
|Hmotnosť balenia (kg)
|6,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|580 x 380 x 910
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|580 x 380 x 910
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie