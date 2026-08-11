Dvojité vedro na kolieskach, Kit Uni Wringer 3 v 1, 30 L

Systém s predelenými vedrami, s objemom 30 l, žmýkačom šetrným k chrbtici. Pre optimálne výsledky čistenia vďaka oddeleniu čistiaceho roztoku a špinavej vody.

Systém vedier s dvojitým priehradkovým priestorom od spoločnosti Kärcher umožňuje optimálne výsledky čistenia podláh v stredne veľkých a veľkých objektoch vďaka praktickému oddeleniu čistiaceho roztoku a špinavej vody. Obzvlášť ľahko sa s ním manipuluje a prepravuje vďaka dvojitej rukoväti a 80 milimetrov veľkým kolieskam. Profesionálny žmýkač, ako aj prítlačná páka systému s dvojitým vedrom sú ergonomicky umiestnené a zabezpečujú prácu šetrnú k chrbtu, rovnako ako výpustné nádoby na vyprázdňovanie bez nutnosti zdvíhania vedra. Hladké povrchy systému s dvojitým vedrom sú vyrobené z recyklovateľného, ​​odolného a prirodzene nehrdzavejúceho polypropylénu a veľmi ľahko sa hygienicky čisto udržiavajú.

Vlastnosti a výhody
Ekologická konštrukcia
  • Ekologická, odolná, recyklovateľná verzia vyrobená z polypropylénu
Ergonomický dizajn
  • Výpustné nádoby pre ergonomické vyprázdňovanie bez nutnosti zdvíhania vedra
Hygienická manipulácia
  • Jednoduché a hygienické vyprázdňovanie špinavej vody vďaka zadnej výpustnej nádobe
  • Optimálne výsledky čistenia vďaka oddeleniu čistiaceho roztoku a špinavej vody
Žmýkač šetrný k chrbtu
  • Optimálne umiestnenie lisu a prítlačnej páky, aby sa predišlo namáhaniu chrbta používateľa
Jednoduchá údržba a starostlivosť
  • Hladké povrchy bez preliačin pre jednoduché a hygienické čistenie
Ergonomická dvojitá rukoväť
  • Ergonomická dvojitá rukoväť pre jednoduchú prepravu
Špecifikácie

Technické údaje

Materiál PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,1
Hmotnosť balenia (kg) 6,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 580 x 380 x 910
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 580 x 380 x 910
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo