ProLite Flex Kit
Sada obsahuje: 4-dielna skladacia rukoväť - 140 cm, rám ProLite Flex, štandardný mop MF Mop Cut Pile Flex 35 cm a 14 l vedro so žmýkačom.
Systém plochého mopu s Flex systémom. Ideálny na poloprofesionálne čistenie horizontálnych a vertikálnych povrchov.
Vlastnosti a výhody
Najlepšia ergonómia
- Ergonomický: žiadne ohýbanie počas používania, chráni chrbát a kĺby
Úspora času
- Úspora času: vďaka veľkej čistiacej ploche a možnosti dosiahnutia rohov a krytu pod nábytkom
Hygienická manipulácia
- Žiadny priamy kontakt pokožky s použitým krytom
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|PP / PA
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,6
|Hmotnosť balenia (kg)
|2,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|350 x 150 x 1400
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|350 x 150 x 1400
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie