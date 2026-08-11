ProLite Flex Kit

Sada obsahuje: 4-dielna skladacia rukoväť - 140 cm, rám ProLite Flex, štandardný mop MF Mop Cut Pile Flex 35 cm a 14 l vedro so žmýkačom.

Systém plochého mopu s Flex systémom. Ideálny na poloprofesionálne čistenie horizontálnych a vertikálnych povrchov.

Vlastnosti a výhody
Najlepšia ergonómia
  • Ergonomický: žiadne ohýbanie počas používania, chráni chrbát a kĺby
Úspora času
  • Úspora času: vďaka veľkej čistiacej ploche a možnosti dosiahnutia rohov a krytu pod nábytkom
Hygienická manipulácia
  • Žiadny priamy kontakt pokožky s použitým krytom
Špecifikácie

Technické údaje

Materiál PP / PA
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,6
Hmotnosť balenia (kg) 2,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 350 x 150 x 1400
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 350 x 150 x 1400
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo