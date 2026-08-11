Vedro so žmýkacím zariadením Standard Wringer, 15l
15 litrové vedro s rúčkou a valčekovým žmýkacím zariadením ovládateľným nožným pedálom na vedre. Tento jednoduchý systém sa ideálne hodí na čistenie malých plôch.
Ideálne na rýchle čistenie menších plôch: Jednoduchý systém obsahuje 15-litrové vedro s prepážkou a pedálom ovládaný mopový lis. Integrovaná ergonomická držadlo typu luk uľahčuje zdvíhanie a prepravu.
Vlastnosti a výhody
Ergonomická držadloUľahčuje zdvíhanie a prepravu vedra.
PriečkaPriečka pre bezpečné oddelenie čistiaceho roztoku a špinavej vody.
Ľahké a robustné
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|PP / Oceľové, pozinkované / Nehrdzavejúca oceľ
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,8
|Hmotnosť balenia (kg)
|3,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|460 x 320 x 350
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|460 x 320 x 350
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie