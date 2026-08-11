Vedro so žmýkacím zariadením Standard Wringer, 15l

15 litrové vedro s rúčkou a valčekovým žmýkacím zariadením ovládateľným nožným pedálom na vedre. Tento jednoduchý systém sa ideálne hodí na čistenie malých plôch.

Ideálne na rýchle čistenie menších plôch: Jednoduchý systém obsahuje 15-litrové vedro s prepážkou a pedálom ovládaný mopový lis. Integrovaná ergonomická držadlo typu luk uľahčuje zdvíhanie a prepravu.

Vlastnosti a výhody
Vedro so žmýkacím zariadením Standard Wringer, 15l: Ergonomická držadlo
Ergonomická držadlo
Uľahčuje zdvíhanie a prepravu vedra.
Vedro so žmýkacím zariadením Standard Wringer, 15l: Priečka
Priečka
Priečka pre bezpečné oddelenie čistiaceho roztoku a špinavej vody.
Vedro so žmýkacím zariadením Standard Wringer, 15l: Ľahké a robustné
Ľahké a robustné
Špecifikácie

Technické údaje

Materiál PP / Oceľové, pozinkované / Nehrdzavejúca oceľ
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,8
Hmotnosť balenia (kg) 3,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 460 x 320 x 350
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 460 x 320 x 350
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie