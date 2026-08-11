Vozík na dvojité vedro Premium Kit Uni Wringer 2 x 15 L

Vozík s plastovou rukoväťou, farebným rámom a žmýkačom Tec, 2 vedrá s modro-červenými rukoväťami a kolieskami s priemerom 80 mm s nárazníkmi.

Dvojitý čistiaci vozík s profesionálnym žmýkačom. Ideálny na čistenie stredne veľkých plôch, kedy je potrebné opláchnuť mop.

Vlastnosti a výhody
Ergonomický dizajn
  • Ergonomický: lis na mopy je umiestnený vyššie ako iné dostupné lisy, čím sa odľahčuje namáhanie chrbtice pri zohýbaní
Jednoduchá manipulácia
  • Praktické: ľahké a kompaktné pre jednoduchú manuálnu manipuláciu pri čistení
Ľahké a robustné
  • Jednodielny základný rám pre nízku hmotnosť a maximálnu robustnosť.
Špecifikácie

Technické údaje

Materiál PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,8
Hmotnosť balenia (kg) 7,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 655 x 380 x 870
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 665 x 380 x 870
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo