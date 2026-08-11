Vozík na dvojité vedro Premium Kit Uni Wringer 2 x 15 L
Vozík s plastovou rukoväťou, farebným rámom a žmýkačom Tec, 2 vedrá s modro-červenými rukoväťami a kolieskami s priemerom 80 mm s nárazníkmi.
Dvojitý čistiaci vozík s profesionálnym žmýkačom. Ideálny na čistenie stredne veľkých plôch, kedy je potrebné opláchnuť mop.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický dizajn
- Ergonomický: lis na mopy je umiestnený vyššie ako iné dostupné lisy, čím sa odľahčuje namáhanie chrbtice pri zohýbaní
Jednoduchá manipulácia
- Praktické: ľahké a kompaktné pre jednoduchú manuálnu manipuláciu pri čistení
Ľahké a robustné
- Jednodielny základný rám pre nízku hmotnosť a maximálnu robustnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,8
|Hmotnosť balenia (kg)
|7,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|655 x 380 x 870
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|665 x 380 x 870
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie