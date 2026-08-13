Vozík na dvojité vedro Premium Kit Uni Wringer 2 x MultiLink 2 x 15 L
Súprava Premium Double Bucket Kit s MultiLink a 2 × 15-litrovými vedrami, dodáva sa s príslušenstvom, ako je univerzálny lis a 80 mm kolieska s ochranou proti nárazu.
Praktická sada Premium Double Bucket Kit s dvoma plugmi MultiLink Plugs a 2 × 15-litrovými vedrami je dvojitý vozík na vedrá vyrobený z 26 percent recyklovaného plastu a je ideálny na efektívne čistenie veľkých plôch. Je vybavený profesionálnym univerzálnym žmýkačom a ergonomickým dizajnom, čo umožňuje o 30 percent vyššiu účinnosť sily pri žmýkaní. Ergonomický konštrukčný štýl zaisťuje pohodlnú manipuláciu, zatiaľ čo robustný jednodielny rám uľahčuje prepravu. Systém MultiLink umožňuje rýchlu a hygienickú výmenu nástrojov. Súčasťou vybavenia je plastová bočná rukoväť, univerzálny lis, farebný základný rám s dvoma zátkami MultiLink Plugs, 2 × 15-litrové vedrá s modrými a červenými rukoväťami na prenášanie a 80 mm kolieska s ochranou proti nárazu.
Vlastnosti a výhody
Produktívna práca
- Čeľusťový lis znižuje spotrebu energie o 30 %.
Jednoduchá manipulácia
- Praktické: ľahké a kompaktné pre jednoduchú manuálnu manipuláciu pri čistení.
Prvky udržateľnosti
- Navrhnuté z 26 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Robustný a kompaktný základný rám, ideálny pre každodenné čistenie.
- Vyčistite všetko len s jednou teleskopickou tyčou: systém držiaka LAMPO umožňuje rýchlu výmenu.
Ľahké a robustné
- Jednodielny základný rám pre nízku hmotnosť a maximálnu robustnosť.
Úspora času
- Maximálny žmýkací tlak bez akýchkoľvek vložiek.
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,6
|Hmotnosť balenia (kg)
|8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|655 x 480 x 870
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|655 x 480 x 870
¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.
Výbava
- Pripojenie MultiLink
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie