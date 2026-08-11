Vozík na jedno vedro Kit Uni Wringer, 25 l
Nehrdzavejúce jednoduché mobilné vedro vyrobené výlučne z polypropylénu s užívateľsky prívetivým mopom a veľkým modrým vedrom s objemom 25 l.
Náš vozík s kolieskami 80 mm a integrovanými ochrannými nárazníkmi zaručuje vynikajúcu mobilitu pri čistiacich aplikáciách. Jedno mobilné vedro s užívateľsky prívetivým mopovým lisom a modrým 25-litrovým vedrom je vyrobené výlučne z polypropylénu, a preto je veľmi hygienické pri čistení a je možné ho recyklovať. Jednodielny základný rám zaisťuje nízku hmotnosť a maximálnu robustnosť.
Vlastnosti a výhody
Ľahké a robustné
- Jednodielny základný rám pre nízku hmotnosť a maximálnu robustnosť.
Vysoká kompatibilita
- Kompatibilný s bežnými záložkovými a vreckovými systémami.
Ekologická
- Vyrobené výlučne z polypropylénu, a preto je plne recyklovateľné.
Ergonomický lis na mop
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,6
|Hmotnosť balenia (kg)
|6,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|530 x 430 x 910
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|530 x 430 x 910
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie