Vozík na jedno vedro Kit Uni Wringer, 25 l

Nehrdzavejúce jednoduché mobilné vedro vyrobené výlučne z polypropylénu s užívateľsky prívetivým mopom a veľkým modrým vedrom s objemom 25 l.

Náš vozík s kolieskami 80 mm a integrovanými ochrannými nárazníkmi zaručuje vynikajúcu mobilitu pri čistiacich aplikáciách. Jedno mobilné vedro s užívateľsky prívetivým mopovým lisom a modrým 25-litrovým vedrom je vyrobené výlučne z polypropylénu, a preto je veľmi hygienické pri čistení a je možné ho recyklovať. Jednodielny základný rám zaisťuje nízku hmotnosť a maximálnu robustnosť.

Vlastnosti a výhody
Ľahké a robustné
  • Jednodielny základný rám pre nízku hmotnosť a maximálnu robustnosť.
Vysoká kompatibilita
  • Kompatibilný s bežnými záložkovými a vreckovými systémami.
Ekologická
  • Vyrobené výlučne z polypropylénu, a preto je plne recyklovateľné.
Ergonomický lis na mop
Špecifikácie

Technické údaje

Materiál PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,6
Hmotnosť balenia (kg) 6,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 530 x 430 x 910
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 530 x 430 x 910
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo