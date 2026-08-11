Vozík na jedno vedro Premium Kit Uni Wringer, 25 l
Veľmi mobilný, nehrdzavejúci vozík na jedno vedro z kvalitného plastu s bočným držadlom na posúvanie. S modrým 25 l vedrom a jednoducho ovládateľným čeľusťovým žmýkacím zariadením.
Robustný, ľahký a bez korózie: Náš vozík je vyrobený výhradne z polypropylénu a presviedča vysoko kvalitnými materiálmi a funkciami. K dispozícii je tiež užívateľsky príjemný lis na mop, kolesá s priemerom 80 mm, nárazníky a 25-litrové vedro v modrej farbe. Posuvná rukoväť na boku umožňuje obzvlášť jednoduchú manipuláciu s jediným mobilným vedrom - aj v obmedzených priestoroch.
Vlastnosti a výhody
Ľahké a robustnéJednodielny základný rám pre nízku hmotnosť a maximálnu robustnosť.
Ergonomická bočná rukoväťPre jednoduchú manipuláciu v obmedzených priestoroch. Uľahčuje procesy oplachovania a otáčania.
Vysoká kompatibilitaKompatibilný s bežnými záložkovými a vreckovými systémami.
Ekologická
- Vyrobené výlučne z polypropylénu, a preto je plne recyklovateľné.
Špecifikácie
Technické údaje
|Materiál
|PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,9
|Hmotnosť balenia (kg)
|7,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|620 x 430 x 910
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|620 x 430 x 910
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie