Vozík na jedno vedro Premium Kit Uni Wringer, 25 l

Veľmi mobilný, nehrdzavejúci vozík na jedno vedro z kvalitného plastu s bočným držadlom na posúvanie. S modrým 25 l vedrom a jednoducho ovládateľným čeľusťovým žmýkacím zariadením.

Robustný, ľahký a bez korózie: Náš vozík je vyrobený výhradne z polypropylénu a presviedča vysoko kvalitnými materiálmi a funkciami. K dispozícii je tiež užívateľsky príjemný lis na mop, kolesá s priemerom 80 mm, nárazníky a 25-litrové vedro v modrej farbe. Posuvná rukoväť na boku umožňuje obzvlášť jednoduchú manipuláciu s jediným mobilným vedrom - aj v obmedzených priestoroch.

Vlastnosti a výhody
Vozík na jedno vedro Premium Kit Uni Wringer, 25 l: Ľahké a robustné
Ľahké a robustné
Jednodielny základný rám pre nízku hmotnosť a maximálnu robustnosť.
Vozík na jedno vedro Premium Kit Uni Wringer, 25 l: Ergonomická bočná rukoväť
Ergonomická bočná rukoväť
Pre jednoduchú manipuláciu v obmedzených priestoroch. Uľahčuje procesy oplachovania a otáčania.
Vozík na jedno vedro Premium Kit Uni Wringer, 25 l: Vysoká kompatibilita
Vysoká kompatibilita
Kompatibilný s bežnými záložkovými a vreckovými systémami.
Ekologická
  • Vyrobené výlučne z polypropylénu, a preto je plne recyklovateľné.
Špecifikácie

Technické údaje

Materiál PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,9
Hmotnosť balenia (kg) 7,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 620 x 430 x 910
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 620 x 430 x 910
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo