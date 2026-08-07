Hotelový vozík Classic II
Vhodný na upratovanie 15 až 18 izieb: Hotelový vozík s vyklápacím držiakom na 120 l vrecia na odpad, 3 priečinkami z dreva a 5 kolesami s veľkosťou 125 mm.
Hotelový vozík Classic II je ideálny na čistenie a zásobovanie 15 až 18 izieb. S tromi drevenými policami na ľahký transport a ľahkým prístupom k čistiacim prostriedkom a materiálom a sklopným 120-litrovým držiakom koša na odpadky sa robustný hotelový vozík veľmi ľahko používa a zároveň je šetrný k vášmu chrbtu. Päť veľkých 125 mm otočných kolies umožňuje tiež ľahké manévrovanie - a to aj v najužších priestoroch. Vyrobený z nehrdzavejúcich materiálov s hladkými povrchmi. Zaujme tiež dlhou životnosťou a ľahkým vyčistením vozíka, ak je to potrebné.
Vlastnosti a výhody
Najlepšia ergonómiaVeľmi jednoduchá obsluha a práca v stoji priateľská k chrbtu. Pohodlný prístup k vložkám koša a riadu.
Vysoká kvalitaVysoko kvalitné, nehrdzavejúce materiály a veľmi robustný dizajn.
Hygienické čistenie vozíkaHladký povrch uľahčuje čistenie samotného vozíka, ak je to potrebné.
Ľahká manévrovateľnosť
- Päť otočných kolies umožňuje ľahké manévrovanie v stiesnených priestoroch.
Veľmi dobre vybavené
- Zahŕňa veľkú 120-litrovú nádobu na odpadkové koše a tri drevené police.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapacita likvidácie odpadu (l)
|120
|Materiál
|Lakovaná oceľ / PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|37,5
|Hmotnosť balenia (kg)
|39,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1270 x 530 x 1280
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1270 x 530 x 1280