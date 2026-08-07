Hotelový vozík Classic II

Vhodný na upratovanie 15 až 18 izieb: Hotelový vozík s vyklápacím držiakom na 120 l vrecia na odpad, 3 priečinkami z dreva a 5 kolesami s veľkosťou 125 mm.

Hotelový vozík Classic II je ideálny na čistenie a zásobovanie 15 až 18 izieb. S tromi drevenými policami na ľahký transport a ľahkým prístupom k čistiacim prostriedkom a materiálom a sklopným 120-litrovým držiakom koša na odpadky sa robustný hotelový vozík veľmi ľahko používa a zároveň je šetrný k vášmu chrbtu. Päť veľkých 125 mm otočných kolies umožňuje tiež ľahké manévrovanie - a to aj v najužších priestoroch. Vyrobený z nehrdzavejúcich materiálov s hladkými povrchmi. Zaujme tiež dlhou životnosťou a ľahkým vyčistením vozíka, ak je to potrebné.

Vlastnosti a výhody
Hotelový vozík Classic II: Najlepšia ergonómia
Najlepšia ergonómia
Veľmi jednoduchá obsluha a práca v stoji priateľská k chrbtu. Pohodlný prístup k vložkám koša a riadu.
Hotelový vozík Classic II: Vysoká kvalita
Vysoká kvalita
Vysoko kvalitné, nehrdzavejúce materiály a veľmi robustný dizajn.
Hotelový vozík Classic II: Hygienické čistenie vozíka
Hygienické čistenie vozíka
Hladký povrch uľahčuje čistenie samotného vozíka, ak je to potrebné.
Ľahká manévrovateľnosť
  • Päť otočných kolies umožňuje ľahké manévrovanie v stiesnených priestoroch.
Veľmi dobre vybavené
  • Zahŕňa veľkú 120-litrovú nádobu na odpadkové koše a tri drevené police.
Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD / CLASSIC
Kapacita likvidácie odpadu (l) 120
Materiál Lakovaná oceľ / PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 37,5
Hmotnosť balenia (kg) 39,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 1270 x 530 x 1280
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 1270 x 530 x 1280
Príslušenstvo