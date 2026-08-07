Hotelový vozík Classic III
Vyklápací držiak na 120 l vrecia na odpad patrí k základnej výbave hotelového vozíka pre 10 až 12 miestností. Okrem toho disponuje 3 drevenými priečinkami a 5 kolesami s veľkosťou 125 mm.
Hotelový vozík Classic III je dokonalá cenovo výhodná voľba na čistenie a zásobovanie 10 až 12 hotelových izieb. Jeho použitie je veľmi jednoduché, keď stojíte vo vzpriamenej polohe a je šetrný k vašim chrbtom. Jeho tri drevené police na čistenie riadu a materiálov a sklopný 120-litrový držiak koša na odpadky spĺňajú všetky požiadavky. Veľmi robustný hotelový vozík, ktorý je vyrobený z vysoko kvalitných a nehrdzavejúcich materiálov, zaujme tiež dlhou životnosťou. Hladký povrch uľahčuje čistenie samotného vozíka. Hotel Classic III je vďaka svojim štyrom veľkým otočným kolesám o priemere 125 mm veľmi ľahko ovládateľný aj v najužších priestoroch, napríklad vo výťahoch alebo na chodbách.
Vlastnosti a výhody
Najlepšia ergonómiaVeľmi jednoduchá obsluha a práca v stoji priateľská k chrbtu. Pohodlný prístup k vložkám koša a riadu.
Vysoká kvalitaVysoko kvalitné, nehrdzavejúce materiály a veľmi robustný dizajn.
Hygienické čistenie vozíkaHladký povrch uľahčuje čistenie samotného vozíka, ak je to potrebné.
Ľahká manévrovateľnosť
- Štyri otočné kolesá umožňujú ľahké manévrovanie v obmedzených priestoroch.
Veľmi dobre vybavené
- Zahŕňa veľkú 120-litrovú nádobu na odpadkové koše a tri drevené police.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD / CLASSIC
|Kapacita likvidácie odpadu (l)
|120
|Materiál
|Lakovaná oceľ / PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|28,9
|Hmotnosť balenia (kg)
|31,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1070 x 530 x 1280
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1070 x 530 x 1280