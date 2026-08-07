Hotelový vozík Classic III

Vyklápací držiak na 120 l vrecia na odpad patrí k základnej výbave hotelového vozíka pre 10 až 12 miestností. Okrem toho disponuje 3 drevenými priečinkami a 5 kolesami s veľkosťou 125 mm.

Hotelový vozík Classic III je dokonalá cenovo výhodná voľba na čistenie a zásobovanie 10 až 12 hotelových izieb. Jeho použitie je veľmi jednoduché, keď stojíte vo vzpriamenej polohe a je šetrný k vašim chrbtom. Jeho tri drevené police na čistenie riadu a materiálov a sklopný 120-litrový držiak koša na odpadky spĺňajú všetky požiadavky. Veľmi robustný hotelový vozík, ktorý je vyrobený z vysoko kvalitných a nehrdzavejúcich materiálov, zaujme tiež dlhou životnosťou. Hladký povrch uľahčuje čistenie samotného vozíka. Hotel Classic III je vďaka svojim štyrom veľkým otočným kolesám o priemere 125 mm veľmi ľahko ovládateľný aj v najužších priestoroch, napríklad vo výťahoch alebo na chodbách.

Vlastnosti a výhody
Hotelový vozík Classic III: Najlepšia ergonómia
Najlepšia ergonómia
Veľmi jednoduchá obsluha a práca v stoji priateľská k chrbtu. Pohodlný prístup k vložkám koša a riadu.
Hotelový vozík Classic III: Vysoká kvalita
Vysoká kvalita
Vysoko kvalitné, nehrdzavejúce materiály a veľmi robustný dizajn.
Hotelový vozík Classic III: Hygienické čistenie vozíka
Hygienické čistenie vozíka
Hladký povrch uľahčuje čistenie samotného vozíka, ak je to potrebné.
Ľahká manévrovateľnosť
  • Štyri otočné kolesá umožňujú ľahké manévrovanie v obmedzených priestoroch.
Veľmi dobre vybavené
  • Zahŕňa veľkú 120-litrovú nádobu na odpadkové koše a tri drevené police.
Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD / CLASSIC
Kapacita likvidácie odpadu (l) 120
Materiál Lakovaná oceľ / PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 28,9
Hmotnosť balenia (kg) 31,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 1070 x 530 x 1280
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 1070 x 530 x 1280
Príslušenstvo