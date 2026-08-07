Hotelový vozík Premium I
Kvalitný hotelový vozík pre 6 až 8 miestností. Vrátanie vyklápacieho držiaka na 120 litrové vrecia na odpad a vďaka 125 mm veľkým kolesám sa dá aj pri vysokej hmotnosti ľahko manévrovať.
Veľmi kvalitný dizajn a bez námahy ovládateľný aj v najužších priestoroch aj pri veľkom zaťažení: Hotelový vozík Premium I zaujme najlepšou ergonómiou, nehrdzavejúcimi materiálmi, robustným dizajnom a dlhou životnosťou. Nárazuvzdorný vďaka svojim štyrom veľkým 125 mm otočným kolieskam s nárazníkmi a veľmi dobre vybaveným - vďaka tomu je hotelový vozík ideálny na čistenie a zásobovanie šiestich až ôsmich izieb. Napriek tomu je dokonca aj samotné čistenie vozíka obzvlášť ľahké vďaka súvislým hladkým povrchom vozíka. Súčasťou štandardnej výbavy je aj 120-litrový držiak koša.
Vlastnosti a výhody
Najlepšia ergonómiaVeľmi jednoduchá obsluha a práca v stoji priateľská k chrbtu. Pohodlný prístup k vložkám koša a riadu.
Vysoká kvalitaVysoko kvalitné, nehrdzavejúce materiály a veľmi robustné a nárazuvzdorné prevedenie.
Hygienické čistenie vozíkaHladký povrch uľahčuje čistenie samotného vozíka, ak je to potrebné.
Ľahká manévrovateľnosť
- Štyri otočné kolesá umožňujú ľahké manévrovanie v obmedzených priestoroch.
Veľmi dobre vybavené
- Zahŕňa veľký 120-litrový držiak koša.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Kapacita likvidácie odpadu (l)
|120
|Materiál
|PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|27,4
|Hmotnosť balenia (kg)
|30,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1130 x 640 x 1425
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1130 x 640 x 1425