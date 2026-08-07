Hotelový vozík Premium I

Kvalitný hotelový vozík pre 6 až 8 miestností. Vrátanie vyklápacieho držiaka na 120 litrové vrecia na odpad a vďaka 125 mm veľkým kolesám sa dá aj pri vysokej hmotnosti ľahko manévrovať.

Veľmi kvalitný dizajn a bez námahy ovládateľný aj v najužších priestoroch aj pri veľkom zaťažení: Hotelový vozík Premium I zaujme najlepšou ergonómiou, nehrdzavejúcimi materiálmi, robustným dizajnom a dlhou životnosťou. Nárazuvzdorný vďaka svojim štyrom veľkým 125 mm otočným kolieskam s nárazníkmi a veľmi dobre vybaveným - vďaka tomu je hotelový vozík ideálny na čistenie a zásobovanie šiestich až ôsmich izieb. Napriek tomu je dokonca aj samotné čistenie vozíka obzvlášť ľahké vďaka súvislým hladkým povrchom vozíka. Súčasťou štandardnej výbavy je aj 120-litrový držiak koša.

Vlastnosti a výhody
Hotelový vozík Premium I: Najlepšia ergonómia
Najlepšia ergonómia
Veľmi jednoduchá obsluha a práca v stoji priateľská k chrbtu. Pohodlný prístup k vložkám koša a riadu.
Hotelový vozík Premium I: Vysoká kvalita
Vysoká kvalita
Vysoko kvalitné, nehrdzavejúce materiály a veľmi robustné a nárazuvzdorné prevedenie.
Hotelový vozík Premium I: Hygienické čistenie vozíka
Hygienické čistenie vozíka
Hladký povrch uľahčuje čistenie samotného vozíka, ak je to potrebné.
Ľahká manévrovateľnosť
  • Štyri otočné kolesá umožňujú ľahké manévrovanie v obmedzených priestoroch.
Veľmi dobre vybavené
  • Zahŕňa veľký 120-litrový držiak koša.
Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED
Kapacita likvidácie odpadu (l) 120
Materiál PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 27,4
Hmotnosť balenia (kg) 30,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 1130 x 640 x 1425
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 1130 x 640 x 1425
Príslušenstvo