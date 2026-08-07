Hotelový vozík Premium II

125 mm veľké kolesá s nárazníkmi umožňujú jednoduchú manévrovateľnosť tohto hotelového vozíka s držiakom na vrecia na odpad (120 l) pri vysokej hmotnosti. Hodí sa pre 10 až 12 miestností.

Hotelový vozík Premium II, ktorý bol navrhnutý na čistenie a zásobovanie 10 až 12 izieb, zaujme mimoriadne vysokou kvalitou a funkčnosťou. Základ tohto robustného hotelového vozíka tvoria vysoko kvalitné nehrdzavejúce materiály s hladkými povrchmi pre ľahké čistenie samotného vozíka. Ucelený celkový koncept je doplnený najlepšou ergonómiou a štyrmi otočnými kolesami, ktoré čistiacim pracovníkom uľahčujú manévrovanie s vozíkom aj v najužších priestoroch, a to aj pri veľkom zaťažení. Kolesá sú navyše vybavené nárazníkmi, čo pomáha hotelu Premium II prežiť nezranené nárazy a hrbole.

Vlastnosti a výhody
Hotelový vozík Premium II: Najlepšia ergonómia
Najlepšia ergonómia
Veľmi jednoduchá obsluha a práca v stoji priateľská k chrbtu. Pohodlný prístup k vložkám koša a riadu.
Hotelový vozík Premium II: Vysoká kvalita
Vysoká kvalita
Vysoko kvalitné, nehrdzavejúce materiály a veľmi robustné a nárazuvzdorné prevedenie.
Hotelový vozík Premium II: Hygienické čistenie vozíka
Hygienické čistenie vozíka
Hladký povrch uľahčuje čistenie samotného vozíka, ak je to potrebné.
Ľahká manévrovateľnosť
  • Štyri otočné kolesá umožňujú ľahké manévrovanie v obmedzených priestoroch.
Veľmi dobre vybavené
  • Zahŕňa veľký 120-litrový držiak koša.
Špecifikácie

Technické údaje

Program PREMIUM
Kapacita likvidácie odpadu (l) 120
Materiál PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 46,8
Hmotnosť balenia (kg) 51,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 1540 x 640 x 1425
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 930 x 540 x 291
Príslušenstvo