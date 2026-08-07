Hotelový vozík Premium II
125 mm veľké kolesá s nárazníkmi umožňujú jednoduchú manévrovateľnosť tohto hotelového vozíka s držiakom na vrecia na odpad (120 l) pri vysokej hmotnosti. Hodí sa pre 10 až 12 miestností.
Hotelový vozík Premium II, ktorý bol navrhnutý na čistenie a zásobovanie 10 až 12 izieb, zaujme mimoriadne vysokou kvalitou a funkčnosťou. Základ tohto robustného hotelového vozíka tvoria vysoko kvalitné nehrdzavejúce materiály s hladkými povrchmi pre ľahké čistenie samotného vozíka. Ucelený celkový koncept je doplnený najlepšou ergonómiou a štyrmi otočnými kolesami, ktoré čistiacim pracovníkom uľahčujú manévrovanie s vozíkom aj v najužších priestoroch, a to aj pri veľkom zaťažení. Kolesá sú navyše vybavené nárazníkmi, čo pomáha hotelu Premium II prežiť nezranené nárazy a hrbole.
Vlastnosti a výhody
Najlepšia ergonómiaVeľmi jednoduchá obsluha a práca v stoji priateľská k chrbtu. Pohodlný prístup k vložkám koša a riadu.
Vysoká kvalitaVysoko kvalitné, nehrdzavejúce materiály a veľmi robustné a nárazuvzdorné prevedenie.
Hygienické čistenie vozíkaHladký povrch uľahčuje čistenie samotného vozíka, ak je to potrebné.
Ľahká manévrovateľnosť
- Štyri otočné kolesá umožňujú ľahké manévrovanie v obmedzených priestoroch.
Veľmi dobre vybavené
- Zahŕňa veľký 120-litrový držiak koša.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|PREMIUM
|Kapacita likvidácie odpadu (l)
|120
|Materiál
|PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|46,8
|Hmotnosť balenia (kg)
|51,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1540 x 640 x 1425
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|930 x 540 x 291