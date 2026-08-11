Predzmývací pad, Polyester, 45 cm

Polyesterový pad na umývanie od Kärcheru, dĺžka 45 cm. Dlhovláknitá čistiaca utierka na rýchle čistenie okien a iných povrchov. Možno použiť s T-držiakom od Kärcheru.

Prateľná čistiaca utierka s dĺžkou 45 centimetrov na rýchle čistenie okien, skiel a iných povrchov. Tkanina s dlhým vlasom vyrobená z kvalitných vlákien zaručuje veľmi dobrý čistiaci výkon. S praktickým zapínaním na suchý zips pre obzvlášť pohodlné používanie. Možno použiť s T-držiakom od Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka (cm) 45
Materiál PET / PA
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,1
Dĺžka (mm) 450
Predzmývací pad, Polyester, 45 cm
Oblasti využitia
  • Okná