Predzmývací pad, Polyester, 45 cm
Polyesterový pad na umývanie od Kärcheru, dĺžka 45 cm. Dlhovláknitá čistiaca utierka na rýchle čistenie okien a iných povrchov. Možno použiť s T-držiakom od Kärcheru.
Prateľná čistiaca utierka s dĺžkou 45 centimetrov na rýchle čistenie okien, skiel a iných povrchov. Tkanina s dlhým vlasom vyrobená z kvalitných vlákien zaručuje veľmi dobrý čistiaci výkon. S praktickým zapínaním na suchý zips pre obzvlášť pohodlné používanie. Možno použiť s T-držiakom od Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka (cm)
|45
|Materiál
|PET / PA
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,1
|Dĺžka (mm)
|450
Oblasti využitia
- Okná