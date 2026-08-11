Predzmývací pad, Polyester - abrazívny, 35 cm

Polyesterový abrazívny pad je vyrobený z vysoko kvalitnej zmesovej tkaniny, je dlhý 35 cm a presvedčí prídavným abrazívnym pásom pre maximálnu čistiacu silu na hrubých nečistotách.

Abrazívny pad je vyrobený z vysoko kvalitnej zmesovej tkaniny s krátkym vlasom, je dlhý 35 centimetrov a pri čistení okien a iných povrchov zaujme optimálnymi výsledkami. Vďaka prídavnej integrovanej abrazívnej časti rýchlo a efektívne odstraňuje aj hrubé nečistoty a silne priľnavé znečistenia. S praktickým zapínaním na suchý zips pre obzvlášť pohodlné používanie. Možno použiť s T-držiakom od Kärcher.

Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka (cm) 35
Materiál 100% PET
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,1
Hmotnosť balenia (kg) 0,1
Dĺžka (mm) 350
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 350 x 65 x 15
Predzmývací pad, Polyester - abrazívny, 35 cm
Oblasti využitia
  • Okná