Predzmývací pad, Polyester - abrazívny, 35 cm
Polyesterový abrazívny pad je vyrobený z vysoko kvalitnej zmesovej tkaniny, je dlhý 35 cm a presvedčí prídavným abrazívnym pásom pre maximálnu čistiacu silu na hrubých nečistotách.
Abrazívny pad je vyrobený z vysoko kvalitnej zmesovej tkaniny s krátkym vlasom, je dlhý 35 centimetrov a pri čistení okien a iných povrchov zaujme optimálnymi výsledkami. Vďaka prídavnej integrovanej abrazívnej časti rýchlo a efektívne odstraňuje aj hrubé nečistoty a silne priľnavé znečistenia. S praktickým zapínaním na suchý zips pre obzvlášť pohodlné používanie. Možno použiť s T-držiakom od Kärcher.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka (cm)
|35
|Materiál
|100% PET
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,1
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,1
|Dĺžka (mm)
|350
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|350 x 65 x 15
Oblasti využitia
- Okná